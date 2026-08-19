Ofner und Rodionov scheitern zeitgleich in erster Runde bei Challenger-Turnieren

Sebastian Ofner und Juri Rodionov, die österreichische Nummer eins und zwei der Tennis-Rangliste, sind am Dienstag jeweils in der ersten Runde eines ATP-Challenger-Turniers ausgeschieden. Ofner verlor in Cancun, Mexiko, gegen den Russen Roman Safiullin mit 3:6 und 4:6, Rodionov unterlag in Quebec City, Kanada, dem Japaner Rei Sakamoto mit 1:6 und 4:6.

Zwei Erstrunden-Niederlagen am selben Tag

Ofner, in der ATP-Weltrangliste auf Platz 127 geführt, traf in Cancun auf Safiullin, der auf Rang 103 notiert ist. Die Partie dauerte 1:30 Stunden und endete in zwei Sätzen mit 3:6 und 4:6 aus Sicht des Österreichers.

Zeitgleich schied auch Rodionov aus, der die Nummer 134 der Weltrangliste ist. In Quebec City traf er auf Sakamoto, der auf Position 165 geführt wird. Nach 1:21 Stunden stand die Niederlage mit 1:6 und 4:6 fest.

Beide Spiele fanden in der ersten Runde von ATP-Challenger-Turnieren statt, die parallel in Mexiko und Kanada ausgetragen wurden.

Aufbau der Challenger-Turnierserie

Die ATP-Challenger-Tour bildet die zweithöchste Turnierebene im Herrentennis unterhalb der ATP-Tour. Grundsätzlich nutzen Spieler außerhalb der Top 100 solche Turniere, um Weltranglistenpunkte zu sammeln und sich für höher dotierte Wettbewerbe zu qualifizieren. Challenger-Turniere werden das ganze Jahr über an zahlreichen Standorten weltweit ausgetragen, oft mit deutlich geringerem Preisgeld und kleinerem medialen Rahmen als die großen ATP-Tour-Events.

Üblicherweise entscheidet die aktuelle Weltranglistenposition über die Setzung im Turnierraster. Spieler mit niedrigerer Platzierung treffen dabei häufig bereits früh im Turnierverlauf auf Kontrahenten mit ähnlichem oder leicht besserem Ranking, wie es auch bei den Auslosungen in Cancun und Quebec City der Fall war.

Die Punktevergabe bei Challenger-Turnieren orientiert sich an einem gestaffelten System, das sich nach der Turnierkategorie richtet. Ein frühes Ausscheiden in der ersten Runde bringt in der Regel nur einen geringen oder gar keinen Zugewinn an Ranglistenpunkten, während ein Weiterkommen in spätere Runden oder ins Finale deutlich stärker zu Buche schlägt. Für Spieler, die sich im Bereich zwischen Rang 100 und 200 bewegen, sind solche Turniere häufig ein zentraler Bestandteil des Jahreskalenders, um die Platzierung zu stabilisieren oder zu verbessern.