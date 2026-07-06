Oliver Glasner wird neuer Trainer bei Nottingham Forest

Oliver Glasner wechselt zu Nottingham Forest

Der österreichische Fußballtrainer Oliver Glasner wird künftig den englischen Premier-League-Klub Nottingham Forest betreuen. Der Verein gab die Verpflichtung am Montag bekannt. Glasner unterschrieb einen Vertrag bis 2029.

Der Oberösterreicher war zuletzt bei Crystal Palace tätig, das in der abgelaufenen Spielzeit die Conference League gewann. Nottingham Forest seinerseits schloss die vergangene Saison als Halbfinalist der Europa League ab.