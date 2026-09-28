Olympiasiegerin Katy Marchant beendet Radsport-Karriere nach Gold in Paris

Die britische Radsportlerin Katy Marchant beendet ihre Karriere. British Cycling teilte den Rücktritt der 33-Jährigen am Montag mit. Marchant zählte zuletzt zu den erfolgreichsten Bahnradsportlerinnen ihres Landes und gehörte zum britischen Team, das bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris im Team-Sprint Gold gewann.

Karriereende nach Olympia-Gold und Weltrekord

Marchant war Teil des britischen Trios, das gemeinsam mit Sophie Capewell und Emma Finucane bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris den Team-Sprint gewann. Bei diesem Wettbewerb stellte das Team einen Weltrekord auf. Bereits 2016 hatte Marchant bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro eine Medaille gewonnen, damals holte sie Bronze im Einzel-Sprint. Bei den Weltmeisterschaften 2024 sicherte sich Marchant zudem den Titel im Team-Sprint.

Ihren Rücktritt erklärte Marchant in einer Stellungnahme, die auf der Website von British Cycling veröffentlicht wurde. Darin erklärte sie, ihre Träume seien wahr geworden. Der Radsport habe die vergangenen 13 Jahre ihres Lebens bestimmt, so Marchant in ihrer Erklärung.

Bahnsprint als olympische Kerndisziplin

Der Bahnradsport zählt zu den ältesten olympischen Disziplinen und umfasst neben dem Einzel-Sprint auch den Team-Sprint, bei dem jeweils drei Fahrerinnen oder Fahrer über mehrere Runden im Wechsel die Führungsarbeit übernehmen. Entscheidend sind dabei Reaktionsschnelligkeit, Maximalkraft und ein präzises Timing beim Wechsel der Positionen. International zählen Bahnsprint-Wettbewerbe zu den publikumswirksamsten Programmpunkten bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften, da die Rennen meist nur wenige Sekunden dauern und direkte Duelle zwischen den Athletinnen und Athleten zeigen.

Großbritannien gehört im Bahnradsport seit Jahren zu den international erfolgreichsten Nationen. Der nationale Verband British Cycling betreibt ein strukturiertes Nachwuchs- und Leistungssportsystem, das gezielt auf große Meisterschaften wie Olympische Spiele und Weltmeisterschaften ausgerichtet ist. Rücktritte etablierter Athletinnen und Athleten nach Höhepunkten wie einem Olympiasieg sind in diesem System keine Seltenheit, da viele Karrieren im Bahnradsport eng an olympische Zyklen von vier Jahren gekoppelt sind.