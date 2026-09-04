ORF zeigt Champions-League-Highlights weiter – LASK-Debüt in erster Sendung

Die Highlights der UEFA Champions League sind auch in dieser Saison im ORF zu sehen. Der öffentlich-rechtliche Sender setzt seine Kooperation mit dem französischen Medienunternehmen Canal+ fort und zeigt im gemeinsamen Format „Mehr Fußball – Die Champions League Highlights“ alle Tore und die besten Szenen der jeweiligen Spieltage. Die erste Ausgabe der neuen Saison läuft am Donnerstag um 23.00 Uhr auf ORF1.

Erste Ausgabe mit LASK-Debüt

Die Sendung widmet sich zunächst dem ersten Spieltag der Champions-League-Saison. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem LASK, der sein Debüt in der Königsklasse bei AEK Athen gibt. Die Highlights-Show fasst die Tore und wichtigsten Szenen dieser und weiterer Partien des Spieltags zusammen und wird direkt im Anschluss an den Spieltag ausgestrahlt.

Die Kooperation zwischen ORF und Canal+ ermöglicht es dem österreichischen Sender, die Zusammenfassungen der Königsklasse weiterhin ohne Unterbrechung anzubieten. Die ORF-Sportchefs Veronika Dragon Berger und Martin Szerencsi bezeichnen diese Zusammenarbeit als bewährtes Mittel, um den Zuschauern in Österreich weiterhin Zugang zu den Höhepunkten des europäischen Fußballs zu bieten.

Medienrechte im europäischen Fußball

Die Vergabe von Übertragungsrechten für die Champions League erfolgt in der Regel länderweise und über mehrjährige Zeiträume. Dabei sichern sich Sender häufig unterschiedliche Rechtepakete: Manche erwerben die vollständigen Übertragungsrechte für Live-Spiele, andere konzentrieren sich auf Zusammenfassungen und Highlight-Formate. Kooperationen zwischen Sendern verschiedener Länder sind in diesem Bereich keine Seltenheit, da sie es ermöglichen, Kosten zu teilen und redaktionelle Inhalte gemeinsam zu produzieren oder auszutauschen.

Für öffentlich-rechtliche Sender wie den ORF ist der Zugang zu Highlight-Rechten von besonderer Bedeutung, da Live-Übertragungsrechte im europäischen Spitzenfußball oft von zahlungskräftigen Streaming- und Bezahlsendern erworben werden. Highlight-Formate bieten in solchen Fällen eine Möglichkeit, dem breiten Publikum weiterhin einen kompakten Überblick über die wichtigsten Ereignisse eines Wettbewerbs zu vermitteln, ohne die vollständigen Übertragungsrechte besitzen zu müssen.

Bedeutung des Champions-League-Debüts für den LASK

Die Teilnahme an der Gruppenphase beziehungsweise Ligaphase der Champions League gilt für Vereine aus kleineren Fußballnationen wie Österreich grundsätzlich als sportlicher und wirtschaftlicher Meilenstein. Der Wettbewerb bringt neben sportlicher Sichtbarkeit auch international ausgestrahlte Übertragungen mit sich, wodurch Vereine einem deutlich größeren Publikum präsentiert werden als in nationalen Bewerben. Auswärtsspiele bei Vereinen aus etablierten europäischen Ligen, wie im Fall der Partie bei AEK Athen, zählen dabei zu den ersten Bewährungsproben für Debütanten in diesem Wettbewerb.