Oschmautz verpasst WM-Medaille im Kajak-Cross knapp – Leitner ebenfalls im K.o.-Bewerb

Wildwasser-Slalom-WM: Oschmautz Fünfter im Kajak-Cross-Zeitfahren

Der Kärntner Felix Oschmautz hat beim Kajak-Cross-Einzelzeitfahren der Wildwasser-Slalom-Weltmeisterschaft in Oklahoma City den fünften Platz belegt. Dem 27-Jährigen fehlten 0,27 Sekunden auf Rang drei und 0,71 Sekunden auf den Sieger Joseph Clarke aus Großbritannien.

Oschmautz qualifizierte sich ebenso wie sein österreichischer Teamkollege Mario Leitner für den Kajak-Cross-K.o.-Bewerb am Samstag. Leitner belegte im Zeitfahren Rang 23 mit einem Rückstand von 2,79 Sekunden auf Clarke.

Junioren-Weltmeister Max Steinbrenner landete auf Platz 46, sein Rückstand auf den Sieger betrug 6,11 Sekunden.

Im Frauen-Wettbewerb setzte sich die Australierin Jessica Fox durch.