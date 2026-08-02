Osttiroler Felix Bacher wechselt von Estoril Praia zu Olympique Lyon

Felix Bacher wechselt von Estoril Praia zu Olympique Lyon

Der aus Osttirol stammende Fußballspieler Felix Bacher wechselt zu Olympique Lyon. Der französische Verein gab den Transfer am Sonntag bekannt.

Der 25-jährige Innenverteidiger kommt vom portugiesischen Erstligisten Estoril Praia. Laut den Angaben beträgt die Ablösesumme 4,3 Millionen Euro. Bacher unterschrieb bei Olympique Lyon einen Vertrag bis Ende Juni 2031.

Station in Portugal

Bacher war im Sommer 2024 von der WSG Tirol nach Portugal gewechselt. Bei Estoril Praia spielte er die vergangenen zwei Saisons und gehörte zuletzt regelmäßig zur Startformation.