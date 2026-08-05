Ouschan scheitert bei 10-Ball-WM in Rom im Achtelfinale an Fefilowa

Jasmin Ouschan scheidet bei 10-Ball-WM in Rom im Achtelfinale aus

Die Kärntner Billardspielerin Jasmin Ouschan ist bei der 10-Ball-Weltmeisterschaft in Rom im Achtelfinale ausgeschieden. Am Dienstag unterlag die Weltranglistenzweite der Belarussin Margarita Fefilowa mit 1:3.

Ouschan belegte damit den geteilten neunten Rang des Turniers.

Für die Ex-Weltmeisterin war es bereits das zweite frühe Ausscheiden in Folge. Zuvor war Ouschan bei den 8-Ball-Titelkämpfen in den USA früh ausgeschieden.