Ouschan scheitert bei 8-Ball-WM im Achtelfinale an Centeno

Jasmin Ouschan scheidet bei 8-Ball-WM im Achtelfinale aus

Titelverteidigerin Jasmin Ouschan ist bei der 8-Ball-WM in Green Bay (USA) im Achtelfinale ausgeschieden. Die Weltranglistenführende aus Kärnten verlor am Samstag (Ortszeit) gegen die Philippinerin Chezka Centeno mit 4:6.

Die Begegnung war eine Neuauflage des Vorjahresfinales, das Ouschan noch mit 9:8 für sich entschieden hatte. Diesmal hielt die 40-Jährige bis zum 4:4 mit, ehe Centeno das Match für sich entschied. Ouschan beendete die Titelkämpfe damit auf dem geteilten neunten Platz.

In die K.-o.-Phase des Turniers war Ouschan mit drei Siegen und einer Niederlage eingezogen. Der Vorjahressieg in Green Bay war ihr zweites WM-Gold bei den Frauen gewesen, ihren ersten WM-Titel im 10-Ball hatte sie vor 15 Jahren gewonnen.

10-Ball-WM in Rom steht bevor

Ab Freitag steht für Ouschan die 10-Ball-WM in Rom auf dem Programm. Das Turnier ist mit 200.000 US-Dollar dotiert.