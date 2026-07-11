Paolo Maldini wird Technischer Direktor beim italienischen Fußballverband FIGC

Der italienische Fußballverband FIGC hat Paolo Maldini zum neuen Technischen Direktor ernannt. Der 58-Jährige übernimmt damit eine zentrale Funktion im Verband. Als Berater wurde Leonardo (56) an seine Seite geholt, brasilianischer Weltmeister und italienischer Staatsbürger.

Maldini und Leonardo verbindet eine gemeinsame Vergangenheit: Beide spielten mehrere Jahre zusammen bei AC Mailand. Maldini gewann mit dem Klub fünfmal die Champions League beziehungsweise den Pokal der Landesmeister und wurde siebenmal Meister der Serie A. Von 2019 bis 2023 war er bereits als Technischer Direktor für AC Mailand tätig.

Verband nach WM-Aus im Umbruch

Die Ernennung Maldinis erfolgt in einer schwierigen Phase des italienischen Fußballs. Italien hatte zum dritten Mal in Folge die Qualifikation zur Weltmeisterschaft verpasst. Im Zuge dessen mussten Nationaltrainer Gennaro Gattuso und Auswahlteamkoordinator Gianluigi Buffon ihre Ämter aufgeben. Die Position des künftigen Nationaltrainers ist weiterhin offen.

Maldini selbst war 1994 Teil des italienischen WM-Teams, das im Finale gegen Brasilien unterlag. Auf der Gegenseite stand damals auch Leonardo, der im Finale jedoch nicht zum Einsatz kam. Sein Vater Cesare Maldini (1932–2016) trainierte die italienische Nationalmannschaft von 1996 bis 1998.