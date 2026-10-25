Patrick Feurstein verbessert sich in Sölden auf Platz zehn – Pinheiro Braathen siegt

Patrick Feurstein hat beim Weltcup-Riesentorlauf in Sölden am Sonntag den zehnten Platz belegt. Der Skifahrer aus Mellau war damit zweitbester Österreicher des Rennens. Gewonnen hat Lucas Pinheiro Braathen, vor dem Schweizer Loic Meillard und dessen Landsmann Marco Odermatt auf Platz drei.

Feurstein kämpft sich nach vorne

Patrick Feurstein lag nach dem ersten Durchgang auf Platz 15 und steigerte sich im zweiten Lauf um fünf Positionen auf den zehnten Rang. Am Ende fehlten ihm 1,11 Sekunden auf den Sieger Pinheiro Braathen.

Bester Österreicher des Tages war Raphael Haaser. Der Riesentorlauf-Weltmeister hatte sich vom 20. Platz nach dem ersten Durchgang auf Rang fünf vorgearbeitet.

Für zwei weitere österreichische Starter endete das Rennen bereits nach dem ersten Durchgang. Lukas Feurstein belegte Rang 46, Noel Zwischenbrugger kam auf Platz 55. Beide verpassten damit die Qualifikation für den zweiten Lauf, für den sich nur die 30 schnellsten Fahrer des ersten Durchgangs qualifizieren.

Bereits am Samstag war beim Riesentorlauf der Frauen Victoria Olivier vom WSV Au am Start. Die 22-Jährige kam im ersten Durchgang auf Platz 49 und verpasste den Einzug in den zweiten Durchgang um 0,73 Sekunden.

Auftakt auf dem Rettenbachferner

Die Rennen in Sölden gelten traditionell als Auftakt der alpinen Weltcup-Saison. Ausgetragen wurden sie auf dem Rettenbachferner, einer Gletscherpiste, die aufgrund der hohen Lage und der tiefen Temperaturen im Herbst frühzeitig präparierbare Schneeverhältnisse bietet. Grundsätzlich ist der Riesentorlauf eine technische Disziplin, bei der zwei Durchgänge auf unterschiedlich gesetzten Kursen absolviert werden. Die addierte Zeit beider Läufe entscheidet über die Endplatzierung. Nur eine begrenzte Anzahl an Athletinnen und Athleten aus dem ersten Durchgang erreicht dabei den zweiten Lauf, was den Druck bereits im ersten Teil des Rennens erhöht.

Üblicherweise messen sich zu Saisonbeginn in Sölden die besten Riesentorlauf-Fahrerinnen und -Fahrer der Welt, bevor sich der Weltcup-Kalender im weiteren Winterverlauf auf zusätzliche Disziplinen wie Slalom, Super-G und Abfahrt ausweitet. Für viele Teams dient das Rennen am Rettenbachferner auch als erster Formtest nach der Sommervorbereitung.

Nächste Station in Levi

Die alpine Weltcup-Saison wird Mitte November in Levi fortgesetzt. Dort stehen Slalom-Rennen auf dem Programm.