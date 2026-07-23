Patrick Kane kehrt nach zwei Jahren zu den Chicago Blackhawks zurück

Patrick Kane kehrt zu den Chicago Blackhawks zurück

Patrick Kane hat am Donnerstag einen neuen Vertrag bei den Chicago Blackhawks unterschrieben. Der Kontrakt läuft über zwei Jahre und ist mit 16 Millionen Dollar, umgerechnet rund 14,1 Millionen Euro, dotiert.

Kane wurde 2007 als Nummer eins im NHL-Draft von den Blackhawks ausgewählt und spielte anschließend 16 Jahre für das Team.

Erfolge mit den Blackhawks

Mit Chicago gewann Kane in den Jahren 2010, 2013 und 2015 jeweils den Stanley Cup. 2013 wurde er zum wertvollsten Spieler der Play-offs gekürt, in der Saison 2015/16 erhielt er die Auszeichnung als bester Spieler der gesamten regulären Saison. Bereits in seiner ersten NHL-Spielzeit war Kane mit der Calder Trophy als bester Rookie ausgezeichnet worden.

Statistische Bilanz

In bislang 1.369 NHL-Partien erzielte Kane 508 Tore und 892 Assists, was einer Gesamtpunktzahl von 1.400 entspricht. Damit ist er der punktbeste US-amerikanische Spieler in der Geschichte der NHL. In 143 Play-off-Spielen kommt er auf 53 Tore und 85 Vorlagen.

Stationen abseits von Chicago

2023 wechselte Kane zu den New York Rangers. Die vergangenen drei Saisonen verbrachte er bei den Detroit Red Wings, wo er unter anderem mit dem österreichischen Spieler Marco Kasper zusammenspielte. Kane ist mittlerweile 37 Jahre alt.