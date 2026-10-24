Paula Moltzan gewinnt Sölden-Auftakt vor Colturi um eine Hundertstelsekunde – Gritsch als Neunte beste Österreicherin

Paula Moltzan hat am Samstag, 24. Oktober 2026, den Riesentorlauf zum Weltcup-Auftakt in Sölden gewonnen. Es war der erste Weltcupsieg für die US-Amerikanerin. Ihr Vorsprung auf die Zweitplatzierte Lara Colturi, die für Albanien startet, betrug lediglich eine Hundertstelsekunde. Dritte wurde die Deutsche Emma Aicher mit einem Rückstand von 0,52 Sekunden. Beste ÖSV-Läuferin war die Tirolerin Franziska Gritsch auf Platz neun.

Knappe Entscheidung an der Spitze

Paula Moltzan, die mit 32 Jahren vor diesem Erfolg bereits zehnmal auf dem Stockerl gestanden hatte, setzte sich nach zwei Durchgängen hauchdünn gegen Colturi durch. Nur eine Hundertstelsekunde trennte die beiden am Ende. Aicher komplettierte als Dritte das Podest. Mikaela Shiffrin, ebenfalls aus den USA, hatte im ersten Durchgang die Bestzeit gefahren, fiel im zweiten Lauf jedoch zurück und beendete das Rennen auf Rang sieben.

Franziska Gritsch verbesserte sich von Rang 15 nach dem ersten Lauf auf den neunten Platz im Gesamtklassement. Dafür fuhr sie im zweiten Durchgang die siebentbeste Zeit. Mit einem Rückstand von 1,12 Sekunden auf die Siegerin war die 29-Jährige die einzige ÖSV-Athletin unter den besten 30. Es war bereits ihr sechster Top-Ten-Platz im Riesentorlauf, der vorherige war ihr zuletzt im März 2024 in Aare gelungen. Gritsch trainiert seit knapp drei Jahren in einem kleinen Privatteam abseits des ÖSV-Verbands.

Für die übrigen österreichischen Läuferinnen verlief das Rennen deutlich schwächer. Stephanie Brunner kam auf Platz 38, Ricarda Haaser auf Platz 40, Victoria Olivier auf Platz 49, Elena Riederer auf Platz 55, Valentina Rings-Wanner auf Platz 57, Leonie Raich auf Platz 60 und Natalie Falch auf Platz 61. Alle sieben verpassten damit die Qualifikation für den zweiten Durchgang.

Überschattet wurde das Rennen vom Sturz der Vorjahressiegerin Julia Scheib. Die 28-jährige Steirerin, die in der vergangenen Saison den Riesentorlauf-Weltcup gewonnen hatte, war im ersten Durchgang auf Zwischenbestzeit unterwegs, stürzte dann aber im Steilhang. Scheib, die bereits zwei Kreuzbandrisse hinter sich hat, war nach kurzer Zeit selbstständig wieder auf den Beinen. Insgesamt verfolgten 14.600 Zuschauer das Rennen in Sölden. Der Start hatte sich um eine halbe Stunde verzögert, da wegen nächtlichen Schneefalls zunächst Arbeiten an der Strecke notwendig waren.

Sölden als traditioneller Saisonauftakt

Der Rennort Sölden eröffnet traditionell die alpine Skiweltcup-Saison im Riesentorlauf. Die Strecke am Rettenbachferner liegt in großer Höhe, wodurch dort schon früh im Herbst ausreichend Schnee für Trainings- und Wettkampfbedingungen vorhanden ist. Gerade zu diesem Zeitpunkt der Saison sind kurzfristige Streckenarbeiten keine Seltenheit, da nächtlicher Schneefall oder wechselnde Temperaturen die Pistenverhältnisse rasch verändern können. Solche Anpassungen dienen vor allem der Sicherheit der Athletinnen und können den geplanten Zeitplan eines Rennens verschieben.

Im Riesentorlauf entscheidet traditionell die addierte Zeit aus zwei Durchgängen über die Platzierung. Nur eine begrenzte Anzahl an Fahrerinnen qualifiziert sich nach dem ersten Lauf für den zweiten, wodurch es insbesondere im Mittelfeld regelmäßig zu knappen Entscheidungen um den Finaleinzug kommt. Die Disziplin gilt als technisch anspruchsvoll, da enge Kurvenradien und wechselnde Geländeabschnitte hohe Anforderungen an Präzision und Balance stellen. Stürze wie im Steilhang sind dabei keine Seltenheit, da an solchen Streckenabschnitten hohe Belastungen auf Material und Athletinnen wirken.

Für viele Läuferinnen ist der Auftakt in Sölden zugleich ein erster Formtest nach der Sommervorbereitung. Ergebnisse zu Saisonbeginn lassen zwar erste Rückschlüsse auf den aktuellen Stand zu, gelten im alpinen Skisport jedoch nicht zwangsläufig als verlässlicher Indikator für den weiteren Saisonverlauf, da sich Schneeverhältnisse, Streckenprofile und individuelle Formkurven im Winter stark verändern können.