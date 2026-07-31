Pioneers Vorarlberg: Trainer Grönvall sagt kurz vor Saisonstart ab

Pioneers Vorarlberg: Neuer Trainer Grönvall sagt kurzfristig ab

Die Pioneers Vorarlberg müssen kurz vor Beginn der neuen Saison auf ihren designierten Cheftrainer verzichten. Janne Grönvall hat sein Engagement bei dem Club der wind2day ICE Hockey League kurzfristig abgesagt.

Der 52-jährige Finne war Anfang Juli als Head Coach der Pioneers Vorarlberg verpflichtet worden. Sein Engagement sollte am Montag, dem 31. Juli 2026, beginnen.

Als Grund für die Absage nannte Grönvall private Gründe. In einer Stellungnahme äußerte er: „Es tut mir sehr leid, dass ich nicht kommen kann. Es wäre eine großartige Chance für mich gewesen.“