Die Pittsburgh Penguins sind mit einem deutlichen Sieg in die neue NHL-Saison gestartet. Am Mittwoch (Ortszeit) setzte sich das Team gegen die Philadelphia Flyers mit 7:0 durch. Torhüter Arturs Silovs hielt dabei 19 Schüsse. Auch in zwei weiteren Partien des Saisonauftakts fielen Tore in größerer Zahl: Die Colorado Avalanche gewannen gegen die Los Angeles Kings mit 8:4, die Toronto Maple Leafs setzten sich gegen die New York Islanders mit 2:1 durch.

Klarer Auftakt für Pittsburgh

Der 7:0-Erfolg der Pittsburgh Penguins gegen die Philadelphia Flyers markierte den Start in die neue Spielzeit. Arturs Silovs stand im Tor der Penguins und parierte im Laufe der Partie 19 Schüsse der Flyers, ohne ein Gegentor zuzulassen. Trainer Dan Muse betreut die Mannschaft in dieser Saison.

Im Mittelpunkt der Vorberichterstattung zum Spiel stand auch Sidney Crosby. Der 39-Jährige geht in seine 22. NHL-Saison und trägt seit der Spielzeit 2007/08 das Kapitänsamt bei den Pittsburgh Penguins. Damit ist er der dienstälteste Kapitän der gesamten Liga. Trainer Dan Muse bezeichnete diesen Meilenstein als „unglaublich“ und „fantastisch“.

Weitere Resultate des Spieltags

Neben dem Auftritt der Penguins sorgten zwei weitere Partien für torreiche Ergebnisse. Die Colorado Avalanche gewannen ihr Saisonauftaktspiel gegen die Los Angeles Kings mit 8:4. Die Toronto Maple Leafs setzten sich knapper gegen die New York Islanders durch, das Spiel endete 2:1.

Lange Amtszeiten an der Kapitänsbinde

Grundsätzlich gilt das Kapitänsamt in der NHL als Vertrauensposition, die von den Organisationen meist über mehrere Jahre an dieselbe Person vergeben wird. Mannschaften setzen dabei häufig auf Spieler, die über lange Zeit im selben Team etabliert sind und sowohl auf dem Eis als auch im Umgang mit jüngeren Spielern eine führende Rolle einnehmen. Eine derart lange Amtszeit, wie sie Crosby bei den Penguins seit 2007/08 innehat, ist in der Liga eher die Ausnahme, da Spieler häufiger den Verein wechseln oder ihre Karriere früher beenden. Die Länge einer Amtszeit als Kapitän wird in der NHL regelmäßig auch als Indikator für die Kontinuität einer Organisation herangezogen.

Der Start in die Saison ist für viele Teams traditionell mit besonderer Aufmerksamkeit verbunden, da erste Spiele häufig als früher Hinweis auf die Form einer Mannschaft gewertet werden, auch wenn sich daraus keine verlässlichen Prognosen für den weiteren Saisonverlauf ableiten lassen. Die NHL-Saison erstreckt sich über mehrere Monate mit einer Vielzahl an Partien pro Team, ehe im Frühjahr die Playoffs um den Stanley Cup ausgespielt werden.