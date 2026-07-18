Pogacar gewinnt 14. Etappe in den Vogesen und baut Gelbes Trikot weiter aus

Pogacar gewinnt 14. Etappe der Tour de France in den Vogesen

Tadej Pogacar hat am Samstag die 14. Etappe der Tour de France 2026 gewonnen. Der slowenische Weltmeister und Titelverteidiger siegte auf dem 155,3 Kilometer langen Teilstück von Mulhouse nach Le Markstein Fellering im Alleingang und baute seine Führung in der Gesamtwertung weiter aus.

Es ist Pogacars vierter Etappensieg bei der diesjährigen Tour de France und insgesamt der 25. seiner Karriere bei der Rundfahrt.

Ergebnis der Etappe

Pogacar überquerte die Ziellinie mit 38 Sekunden Vorsprung auf seinen Teamkollegen Isaac del Toro aus Mexiko, der Zweiter wurde. Den dritten Platz belegte der Franzose Paul Seixas, ebenfalls mit 38 Sekunden Rückstand. Der Däne Jonas Vingegaard kam als Vierter ins Ziel, 44 Sekunden nach Pogacar.

Gesamtwertung nach 14 Etappen

In der Gesamtwertung führt Pogacar weiterhin das Gelbe Trikot. Vingegaard liegt 4:30 Minuten zurück, der Belgier Remco Evenepoel belegt Rang drei mit einem Rückstand von 5:04 Minuten. Die Etappe wies 3.800 Höhenmeter auf und umfasste drei Anstiege der ersten Kategorie.

Ausblick auf die 15. Etappe

Am Sonntag, 19. Juli 2026, steht die 15. Etappe auf dem Programm. Sie endet am Plateau de Solaison, der Schlussanstieg ist 11,3 Kilometer lang und weist eine durchschnittliche Steigung von neun Prozent auf. Insgesamt sind noch sieben Etappen zu fahren.