Pogacar startet bei der Vuelta und peilt seltenes Double an

Pogacar gibt Teilnahme an der Vuelta a Espana bekannt
Tadej Pogacar wird bei der Vuelta a Espana an den Start gehen. Der Radrennfahrer des Teams UAE Emirates hat sich für die Teilnahme an der Spanien-Rundfahrt entschieden, die am 22. August in Monaco beginnt.
Pogacar hatte zuvor seinen fünften Sieg bei der Tour de France errungen. Die Teilnahme an der Vuelta hatte er sich bis zuletzt offengelassen.
Bisher nur ein Vuelta-Start
Pogacar bestritt die Vuelta a Espana bislang einmal, im Jahr 2019 zu Beginn seiner Profikarriere. Damals belegte er den dritten Platz. Monaco, der diesjährige Startort des Rennens, ist Pogacars Wahlheimat.
Zu seinen Herausforderern bei der Rundfahrt wird unter anderem Felix Gall zählen.
Seltenes Double im Blick
Sollte Pogacar auch die Vuelta a Espana gewinnen, würde er Tour de France und Vuelta im selben Kalenderjahr für sich entscheiden. Dieses Double gelang bislang drei Fahrern: Jacques Anquetil 1963, Bernard Hinault 1978 und Chris Froome 2017.