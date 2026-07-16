Pogacar trotz Buhrufen an Tour-de-France-Spitze – Slowene vergleicht sich mit Djokovic

Pogacar führt Tour de France an – und kassiert Buhrufe von Fans

Tadej Pogacar, aktueller Spitzenreiter der Tour de France, wird bei der Frankreich-Rundfahrt von Fans am Straßenrand ausgebuht. Auf Spruchbändern entlang der Strecke war zudem die Aufschrift „UAE Mafia“ zu lesen – ein Bezug auf sein Team UAE Team Emirates.

Der slowenische Weltmeister reagierte öffentlich auf die Stimmung am Streckenrand und verglich seinen Umgang damit mit der mentalen Stärke von TennisSpieler Novak Djokovic im Umgang mit Buhrufen.

Beeindruckende Bilanz

Pogacar blickt auf eine außergewöhnliche Erfolgsbilanz bei der Tour de France zurück: vier Gesamtsiege, 24 Etappensiege und zwei Weltmeistertitel stehen in seiner Karriere zu Buche.

Unangenehme Erfahrungen am Straßenrand sind in der Geschichte der Tour de France kein Einzelfall. Auch Chris Froome, der vier Siege in fünf Jahren einfuhr, und Lance Armstrong, dem sieben Seriensiege wegen Dopings nachträglich aberkannt wurden, erlebten ähnliche Situationen bei der Rundfahrt.