Polcanova schlägt Doppelpartnerin und steht im Achtelfinale von Macau

Sofia Polcanova hat beim WTT-Champions-Turnier im chinesischen Macau das Achtelfinale erreicht. Österreichs Tischtennis-Ass setzte sich am Mittwoch gegen Yuan Jia Nan aus Frankreich mit 3:1 durch. Das Turnier ist mit 800.000 Dollar dotiert.

Sieg gegen die eigene Doppelpartnerin

Polcanova gewann die Partie gegen Yuan Jia Nan nach Sätzen mit 3:1. Die Satzergebnisse lauteten 10, 9, -10 und 10. Besonders bemerkenswert an diesem Erfolg: Yuan Jia Nan ist zugleich die neue Doppelpartnerin der österreichischen Europameisterin. Im Einzel standen sich die beiden Spielerinnen damit als Gegnerinnen gegenüber.

Mit dem Sieg zog Polcanova ins Achtelfinale ein. Dort wartet am Donnerstag eine weitere Spielerin, mit der die Österreicherin eine gemeinsame Vergangenheit verbindet: Bernadette Szöcs aus Rumänien. Szöcs war zuvor Polcanovas Doppelpartnerin. Im Vorjahr hatten die beiden gemeinsam WM-Silber gewonnen.

In der bisherigen Bilanz zwischen den beiden Spielerinnen spricht die jüngste Form für Polcanova. Die Österreicherin hat die vergangenen fünf Duelle mit Szöcs für sich entschieden.

Wechselnde Doppelpartnerschaften im internationalen Tischtennis

Im internationalen Tischtennis sind Doppelpartnerschaften grundsätzlich nicht dauerhaft festgeschrieben. Spielerinnen und Spieler wechseln ihre Partner je nach sportlicher Ausrichtung, Ranglistenkonstellation oder strategischen Überlegungen der jeweiligen Verbände. Dadurch kann es vorkommen, dass ehemalige Doppelpartner im Einzelwettbewerb als Gegnerinnen aufeinandertreffen, während zugleich eine neue Doppelkombination bereits im selben Turnier aktiv ist.

WTT-Champions-Turniere zählen zu den höherdotierten Wettbewerben im internationalen Tischtennis-Kalender. Sie sind Teil der World Table Tennis Serie, die neben Punkten für die Weltrangliste auch namhafte Preisgelder vergibt. Für Spielerinnen und Spieler bieten solche Turniere eine wichtige Gelegenheit, sich gegen ein internationales Starterfeld zu behaupten und Ranglistenpunkte für kommende Meisterschaften zu sammeln.

Direktduelle zwischen Spielerinnen mit gemeinsamer Wettkampfgeschichte, wie sie im Fall von Polcanova und Szöcs am Donnerstag anstehen, sind im Turniersport keine Seltenheit. Gemeinsame Erfolge im Doppel schließen sportliche Rivalität im Einzel nicht aus, da beide Wettbewerbe unabhängig voneinander gewertet werden.