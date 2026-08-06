Portugiesischer Torwart Vozinha wechselt mit 40 zu Colo Colo Santiago de Chile

Vozinha wechselt zu Colo Colo Santiago de Chile

Der portugiesische Fußballtorwart Vozinha ist neuer Spieler des chilenischen Rekordmeisters Colo Colo Santiago de Chile. Der 40-Jährige wurde am Mittwoch (Ortszeit) im Monumental-Stadion in Santiago mit einem großen Showprogramm empfangen.

Mehrere tausend Fans erwarteten den Torhüter bei Livemusik und Feuerwerk. Vozinha stand zuletzt beim portugiesischen Zweitligisten GD Chaves unter Vertrag.

Vertrag bis Saisonende

Der Torwart soll bei Colo Colo bis zum Saisonende im Dezember zum Einsatz kommen. Der Verein hat zudem eine Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr. Colo Colo steht derzeit an der Tabellenspitze der chilenischen Ersten Liga.

Bekanntheit durch WM-Auftritt

Vozinha war Teil der kapverdischen Nationalmannschaft, die im ersten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft 0:0 gegen Spanien spielte. Spanien wurde später Weltmeister. Vor dem Turnier hatte Vozinha weniger als 50.000 Follower auf Instagram, mittlerweile sind es rund 29,5 Millionen.