Potapova auf Kurs – Österreichs Tennis-Nummer-eins führt klar gegen Lucky Loserin bei US Open

Anastasia Potapova, Österreichs Nummer eins im Tennis, führt in ihrer Erstrundenpartie bei den US Open gegen die Lettin Darja Semenistaja mit 6:2, 5:2. Die 25-jährige Potapova ist beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres als Nummer 24 gesetzt und trifft im zweiten Satz auf eine Gegnerin, die erst kurzfristig in den Hauptbewerb nachgerückt war.

Nachrückerin trifft auf gesetzte Österreicherin

Semenistaja war als sogenannte Lucky Loserin in das Hauptfeld der US Open gelangt, nachdem die Tschechin Tereza Valentova ihre Teilnahme verletzungsbedingt abgesagt hatte. Für die Lettin, die im WTA-Ranking auf Platz 109 geführt wird, ist es damit dennoch eine Chance auf der großen Bühne in New York. Zwischen ihr und Potapova liegen 84 Ränge in der Weltrangliste.

Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Spielerinnen. Im aktuellen Stand hat Potapova den ersten Satz deutlich mit 6:2 für sich entschieden und führt auch im zweiten Durchgang mit 5:2. Semenistaja ist in diesem Satz Aufschlägerin.

Lucky Loser als fester Bestandteil großer Turniere

Als Lucky Loser werden bei Grand-Slam-Turnieren Spielerinnen und Spieler bezeichnet, die in der Qualifikation ausgeschieden sind, aber aufgrund einer kurzfristigen Absage eines eigentlich qualifizierten Teilnehmers doch noch einen Platz im Hauptfeld erhalten. Grundsätzlich rücken dabei jene Akteure nach, die in der Qualifikationsrunde am nächsten an einer Teilnahme dran waren, etwa durch ein knappes Ausscheiden in der letzten Qualifikationsrunde. Solche Nachrückerinnen und Nachrücker gelten im Tennis traditionell als unberechenbare Gegner, da sie oft mit weniger Erwartungsdruck und in guter Spielverfassung aus der Qualifikation kommen. Für gesetzte Spielerinnen wie Potapova bedeutet ein Duell mit einer Lucky Loserin daher nicht automatisch eine leichte Aufgabe, auch wenn der Unterschied im Ranking beträchtlich sein kann.

Die US Open bilden traditionell den Abschluss der vier Grand-Slam-Turniere eines Jahres und werden auf Hartplatz ausgetragen. Für die Setzliste sind die aktuellen Weltranglistenpositionen maßgeblich, wobei die besten 32 Spielerinnen und Spieler eines Turniers gesetzt werden, um ein frühzeitiges Aufeinandertreffen der stärksten Akteurinnen und Akteure zu vermeiden. Eine Setzung wie jene Potapovas als Nummer 24 bringt in der Auslosung gewisse Vorteile hinsichtlich möglicher Gegnerinnen in den frühen Runden mit sich, schützt jedoch nicht vor unerwartet starken Kontrahentinnen wie im Fall eines Lucky Losers.