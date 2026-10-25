Prass trifft und fliegt – Gelb-Rot nach Trikot-Jubel bei Hoffenheim-Sieg

Alexander Prass hat beim 3:0-Sieg von TSG Hoffenheim gegen Bayer Leverkusen in der Schlussphase die Gelb-Rote Karte gesehen. Der 25-jährige ÖFB-Teamspieler erzielte in der 89. Minute ein Tor, zog beim Jubel sein Trikot aus und wurde dafür mit seiner zweiten Gelben Karte des Spiels vom Platz gestellt. Prass hatte bereits in der 45. Minute eine Verwarnung erhalten. Durch die Gelb-Rote Karte fehlt er Hoffenheim nun ein Spiel gesperrt.

Zweite Verwarnung nach Jubelszene

Prass traf in der 89. Minute zum zwischenzeitlichen Stand, der sich letztlich zum 3:0-Endergebnis für Hoffenheim entwickelte. Beim anschließenden Torjubel zog er sein Trikot aus, was in solchen Situationen regulär mit einer Gelben Karte geahndet wird. Da er bereits in der ersten Halbzeit verwarnt worden war, bedeutete die zweite Gelbe Karte automatisch Gelb-Rot und damit einen frühzeitigen Platzverweis.

Besonderheit des Spiels war ein Schiedsrichterwechsel während der Partie. Daniel Siebert, der die Begegnung zunächst leitete, musste sie wegen einer Wadenverletzung abbrechen. Nach der Halbzeit übernahm Robert Hartmann die Leitung des Spiels. Hartmann wurde von seinem Schiedsrichter-Team darauf hingewiesen, dass Prass bereits in der ersten Hälfte eine Gelbe Karte erhalten hatte. Hartmann erklärte danach, dass ihm in dieser Situation als Schiedsrichter kein Ermessensspielraum geblieben sei und die Gelb-Rote Karte die zwingende Konsequenz gewesen sei.

Hoffenheims Trainer Christian Ilzer äußerte sich nach dem Spiel zu dem Vorfall und kündigte an, dass die Mannschaft die Angelegenheit intern regeln werde. Teamkollege Andrej Kramaric, Stürmer bei Hoffenheim, bezeichnete Prass als guten Spieler, nannte die Aktion mit dem Trikot aber zugleich „ein bisschen dumm“. Prass fehlt seiner Mannschaft aufgrund der Sperre nun für ein Spiel.

Verwarnung für Trikot-Jubel als feste Regel

Das Ausziehen des Trikots beim Torjubel zählt zu den im Fußball-Regelwerk ausdrücklich festgelegten Verwarnungstatbeständen. Unabhängig von der Spielsituation oder der Bedeutung des Treffers sehen die Regeln hierfür grundsätzlich eine Gelbe Karte vor. Hintergrund dieser Regelung ist unter anderem, Verzögerungen des Spiels sowie mögliche Werbe- oder Sponsoringkonflikte durch sichtbare Unterbekleidung zu vermeiden.

Trifft eine solche Verwarnung auf einen Spieler, der im Laufe der Partie bereits eine Gelbe Karte erhalten hat, bleibt Schiedsrichtern bei der Entscheidung kein Ermessensspielraum. Die zweite Verwarnung führt automatisch zur Gelb-Roten Karte und damit zum sofortigen Ausschluss von der laufenden Partie. Diese Automatik gilt unabhängig davon, wie der Jubel gemeint war oder welche emotionale Bedeutung der Treffer für Spieler und Mannschaft hatte.

Ein Platzverweis durch Gelb-Rot zieht in der Regel auch eine Sperre für das nächste Pflichtspiel nach sich. Vereine gehen mit solchen Vorfällen unterschiedlich um: Neben der sportlichen Konsequenz der Sperre sind bei manchen Klubs zusätzlich interne Regelungen üblich, etwa in Form von Gesprächen innerhalb der Mannschaft oder organisatorischen Maßnahmen, wie sie Trainer Ilzer im vorliegenden Fall angekündigt hat.