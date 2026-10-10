Preining vor zweitem DTM-Titel – 20 Punkte Vorsprung vor Finale in Hockenheim

Thomas Preining geht mit einem Vorsprung von 20 Punkten auf Marco Wittmann in das letzte Saisonrennen der DTM am Hockenheimring. Der 28 Jahre alte Oberösterreicher, der 2023 bereits DTM-Meister wurde, belegte im Porsche am Samstag den fünften Platz. Das entscheidende Rennen am Sonntag beginnt um 16.30 Uhr, zuvor wird im Qualifying ein Teil der insgesamt noch maximal 28 vergebbaren Punkte verteilt.

Preining vor dem Showdown in Hockenheim

Hinter Wittmann im BMW liegt Maro Engel im Mercedes mit 22 Punkten Rückstand auf Preining an dritter Stelle der Gesamtwertung. Damit bleibt rechnerisch ein enges Titelrennen zwischen mehreren Fahrern bestehen, auch wenn Preining durch seinen Vorsprung die günstigere Ausgangslage besitzt.

Das Samstagsrennen selbst gewann Lucas Auer im Mercedes. Der 32 Jahre alte Tiroler feierte damit seinen ersten Saisonsieg und zugleich den zwölften Erfolg seiner DTM-Karriere. Auf den Plätzen folgten Mirko Bortolotti im Lamborghini vor Wittmann und Engel. Preining kam als Fünfter ins Ziel.

In der Gesamtwertung liegt Auer nach seinem Erfolg 30 Punkte hinter Preining. Damit ist der Rückstand größer als die am letzten Wochenende noch zu vergebende Höchstpunktzahl, sodass Auer selbst keinen Einfluss mehr auf den Ausgang der Gesamtwertung nehmen kann. Entscheidend für den Titel bleiben somit die Positionen von Preining, Wittmann und Engel im abschließenden Rennen.

Punktevergabe am letzten Renntag

In der DTM werden an einem Wochenende üblicherweise sowohl im Qualifying als auch im Rennen selbst Punkte vergeben, wobei der Hauptanteil traditionell auf das Rennergebnis entfällt. Dieses System sorgt dafür, dass die Positionierung im Gesamtklassement bis zur letzten Session eines Saisonfinales offenbleiben kann, sofern die Punkteabstände zwischen den Fahrern nicht zu groß sind.

Bei engen Meisterschaftsentscheidungen wie der aktuellen Konstellation spielt neben dem reinen Streckentempo häufig auch die Startposition aus dem Qualifying eine wichtige Rolle, da sie die Ausgangslage für das Rennen und mögliche Überholmanöver maßgeblich beeinflusst. Für Fahrer in Führung der Gesamtwertung ist es dabei oft ausreichend, Schadensbegrenzung zu betreiben und direkte Verfolger auf der Strecke zu kontrollieren, anstatt selbst um den Tagessieg zu kämpfen.

Der Hockenheimring zählt zu den traditionsreichen Austragungsorten des deutschen Motorsports und wird regelmäßig für Saisonhöhepunkte verschiedener Rennserien genutzt. Die Strecke kombiniert lange Geraden mit technisch anspruchsvollen Passagen, was unterschiedliche Fahrzeugkonzepte vor verschiedene Herausforderungen stellt und Positionskämpfe bis zum Schluss begünstigen kann.