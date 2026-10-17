Raimondo-Dreierpack beschert Frosinone deutlichen Heimsieg gegen Sassuolo

Frosinone hat am Freitag sein Heimspiel in der Serie A gegen Sassuolo mit 4:2 gewonnen. Für den Verein war es bereits der vierte Erfolg im siebten Saisonspiel. Antonio Raimondo erzielte für Frosinone drei Tore.

Dreierpack von Raimondo entscheidet Partie

Frosinone setzte sich im eigenen Stadion gegen Sassuolo mit 4:2 durch. Antonio Raimondo war mit drei Treffern der überragende Spieler der Partie. Mit dem Sieg kletterte Frosinone auf 13 Punkte. Sassuolo belegt nach der Niederlage Platz elf der Tabelle.

Der ÖFB-Teamspieler Romano Schmid stand bei Frosinone über die gesamte Spielzeit auf dem Platz. Sein österreichischer Landsmann Florian Grillitsch fehlte verletzungsbedingt. Für Frosinone war es der vierte Sieg aus den bisherigen sieben Saisonspielen.

Österreichische Legionäre in der Serie A

In der italienischen Serie A sind in den vergangenen Jahren mehrere österreichische Nationalspieler aktiv, die regelmäßig für ihre Vereine auflaufen. Für Spieler aus dem deutschsprachigen Raum gilt die italienische Liga allgemein als anspruchsvolle Bühne, die taktisch geprägt ist und hohe läuferische Intensität verlangt. Verletzungsausfälle gehören dabei zum sportlichen Alltag und können einzelne Spieler über mehrere Wochen aus dem Kader nehmen, ohne dass sich daraus zwangsläufig längerfristige Konsequenzen für die Vereinsplanung ergeben.

Aufsteiger und Mittelfeldvereine wie Frosinone setzen in der Regel auf eine Mischung aus etablierten Ligaspielern und Neuzugängen, um sich in der Tabelle zu stabilisieren. Ein deutlicher Heimsieg mit mehreren Toren kann für solche Mannschaften sportlich wie auch für das Tabellenbild von Bedeutung sein, da enge Punkteabstände im Mittelfeld der Serie A keine Seltenheit sind.