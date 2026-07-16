Rallye Weiz 2026 startet mit Staatsmeisterschaftslauf und erstmals einem Elektroauto

Rallye Weiz 2026: 14. Auflage als Teil der Staatsmeisterschaft

Die Rallye Weiz gehört neben der Formel 1 und der Moto GP in Spielberg zu den bekanntesten Motorsportveranstaltungen in der Steiermark. An diesem Wochenende wird sie zum 14. Mal im Rahmen der österreichischen Staatsmeisterschaft ausgetragen.

Das Programm umfasst elf Sonderprüfungen an zwei Tagen. Den Auftakt bildet am Freitagnachmittag der Rundkurs in Anger. Am Samstag folgen die weiteren Wertungsprüfungen.

Neubauer und Wagner im Fokus

Weiz-Rekordsieger Hermann Neubauer geht gemeinsam mit Michael Lengauer an den Start. Beide wollen nach eigenen Angaben voll angreifen. In der Staatsmeisterschaft liegt aktuell Simon Wagner in Führung. Laut Michael Lengauer verfügt Wagner derzeit über einen komfortablen Vorsprung.

Der Weizer Andreas Höfler zählt bei seiner Heimrallye zu den Anwärtern auf eine Top-Platzierung. In der Rallye3-Kategorie starten unter anderem Günther Knobloch aus Graz und Fabian Zeiringer aus Birkfeld. Zudem ist laut Organisator Mario Klammer erstmals ein Elektrofahrzeug im Starterfeld vertreten.