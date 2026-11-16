Österreichs Fußball-Nationalmannschaft schließt die Nations League am Dienstag mit einem Auswärtsspiel gegen Israel ab. Die Partie im Nagyerdei-Stadion in Debrecen beginnt um 20.45 Uhr, ORF1 überträgt ab 19.30 Uhr live. Österreich geht als Gruppensieger und Aufsteiger in die Begegnung, das Ergebnis hat damit keinen Einfluss mehr auf diesen Status.

Rangnick zieht Bilanz nach dem Irland-Spiel

Teamchef Ralf Rangnick äußerte sich am Montag bei der Pressekonferenz vor dem Spiel in Debrecen. Er blickte dabei auch auf den jüngsten Auftritt der Mannschaft zurück: Österreich hatte Irland in Linz mit 1:0 besiegt. Rangnick lobte die Atmosphäre im Stadion, kritisierte zugleich aber den Zustand des Rasens als „leider nicht so gut“. Er erklärte, dass die Spieler des LASK, die den Platz regelmäßig nutzen, unter diesem Zustand leiden würden. Rangnick äußerte die Hoffnung, dass man den Rasen in Linz „irgendwann auch mal in den Griff kriegen“ werde.

Der 68-jährige deutsche Staatsbürger äußerte sich damit bereits zum zweiten Mal in jüngerer Zeit kritisch zu einem Spielfeld. Bereits im Oktober hatte Rangnick den Platz in Prishtina im Kosovo als „Acker“ bezeichnet.

Lob für den Rasen in Debrecen

Zum Zustand des Spielfelds im Nagyerdei-Stadion äußerte sich Rangnick hingegen deutlich positiver. Den Rasen in Debrecen bezeichnete er als im „Top-Zustand“. Für das Abschlussspiel der Nations-League-Gruppenphase erwartet die österreichische Mannschaft damit andere Platzbedingungen als zuletzt in Linz.

Rasenpflege als wiederkehrendes Thema im Fußball

Grundsätzlich zählt die Qualität von Rasenflächen zu den regelmäßig diskutierten Rahmenbedingungen im internationalen Fußball. Stadionrasen wird je nach Standort, Klima, Nutzungshäufigkeit und Pflegeaufwand unterschiedlich beansprucht. Mehrfachnutzungen durch Vereins- und Nationalmannschaftsspiele, wie sie etwa in Linz vorkommen, gelten allgemein als besondere Belastung für den Platz. Hinzu kommen jahreszeitliche Einflüsse: In den Herbst- und Wintermonaten erschweren niedrigere Temperaturen und geringere Lichtverhältnisse üblicherweise das Nachwachsen und die Regeneration der Grasnarbe.

Bei internationalen Wettbewerben wie der Nations League finden Partien zudem in unterschiedlichen Stadien und Ländern statt, wodurch die Spielbedingungen von Spiel zu Spiel variieren können. Verbände und Vereine setzen daher üblicherweise auf unterschiedliche Pflegemaßnahmen, etwa Bewässerungssysteme, spezielle Rasenmischungen oder Unterheizungen, um über das Jahr hinweg gleichmäßigere Platzverhältnisse zu gewährleisten. Trotz solcher Maßnahmen bleibt der Zustand eines Rasens in der Praxis von zahlreichen Faktoren abhängig, die sich nicht immer vollständig steuern lassen.

Für Mannschaften und Trainer spielt der Platzzustand eine Rolle für die Art und Weise, wie ein Spiel angelegt und ausgeführt werden kann. Unebenheiten oder ein schwerer, durchnässter Boden können etwa das Passspiel oder die Laufwege beeinflussen, während ein gepflegter, ebener Rasen technisch anspruchsvolleres Spiel grundsätzlich begünstigt. Entsprechend sind öffentliche Einschätzungen von Trainern zum Platzzustand im internationalen Fußballbetrieb keine Seltenheit.

Mit dem Abschlussspiel gegen Israel in Debrecen endet die diesjährige Gruppenphase der Nations League für die österreichische Nationalmannschaft. Der sportliche Rahmen der Partie ist durch den bereits feststehenden Gruppensieg und Aufstieg vorgegeben, während sich die Mannschaft laut Rangnick auf einen im Vergleich zu Linz deutlich besseren Untergrund einstellen kann.