Rangnick meldet sich nach WM-Aus zu Wort: Dank an Team und Fans

Rangnick meldet sich nach WM-Aus Österreichs zu Wort

Vier Tage nach dem Ausscheiden der österreichischen Fußballnationalmannschaft bei der WM in Nordamerika hat sich Teamchef Ralf Rangnick öffentlich geäußert. Österreich hatte das Achtelfinal-Spiel gegen Spanien mit 0:3 verloren.

Der 68-jährige Deutsche wandte sich über einen Instagram-Beitrag an die Öffentlichkeit. Darin bedankte er sich bei seiner Mannschaft, dem Betreuerstab und den Fans. Rangnick schrieb: „Die letzten Wochen haben mir einfach eine große Freude gemacht. Das Engagement, der Zusammenhalt und die Art und Weise waren außergewöhnlich.“

Nächste Aufgaben in der Nations League

Für das ÖFB-Team stehen als nächste Pflichtspiele Partien in der Nations League an. Dabei geht es für Österreich um den Wiederaufstieg in die Liga A.

Den Auftakt macht ein Heimspiel am 24. September in Linz gegen Israel, gefolgt von einer weiteren Heimpartie am 27. September in Wien gegen den Kosovo. Am 1. Oktober gastiert Österreich in Irland, am 4. Oktober im Kosovo. Im November empfängt die Mannschaft am 14. in Linz Irland. Das Spiel Israels gegen Österreich findet am 17. November in Debrecen statt.