Österreichs Fußballnationalmannschaft hat ihr Jahr 2026 mit einem 1:1 gegen Israel in Debrecen abgeschlossen. Das Spiel am Dienstag war zugleich der Abschluss der UEFA Nations League. Teamchef Ralf Rangnick zog danach eine positive Jahresbilanz und wies Kritik am Spielstil seiner Mannschaft zurück.

Nur zwei Niederlagen gegen Weltmeister und Vizeweltmeister

Rangnick verwies nach dem Remis gegen Israel auf die Gesamtbilanz des Jahres: „Wir haben übers gesamte Jahr nur zwei Spiele verloren, und die gegen den Weltmeister und Vizeweltmeister.“ Österreich unterlag 2026 lediglich gegen Spanien und Argentinien. Dem stehen sieben Siege und vier Remis gegenüber.

Bei der WM hatte Österreich mit einem 3:3 gegen Algerien den Einzug ins Achtelfinale geschafft, schied dort jedoch gegen Spanien aus. In der Nations League beendete die Mannschaft die Gruppenphase ungeschlagen als Gruppensieger mit zwölf Punkten.

Rangnick reagierte auf Stimmen, die den Spielstil seiner Mannschaft infrage gestellt hatten: „Manchmal ist es ziemlich viel Meinung für relativ wenig Wissen.“ Er kündigte an, am Pressing-Stil festhalten zu wollen, und verwies zugleich auf zahlreiche Ausfälle im Herbst.

Kapitän Konrad Laimer äußerte sich zur Jahresbilanz zufrieden: „Daraus zieht man Kraft. Wir sind auf einem sehr guten Weg und wollen diesen 2027 so weitergehen.“

Strittige Abseitsentscheidung und gesteigerte zweite Halbzeit

Im Spiel gegen Israel sorgte eine VAR-Entscheidung für Diskussionen: Ein vermeintliches Tor von Michael Svoboda wurde wegen Abseits nicht gegeben. Rangnick äußerte dazu: „Auf unserem Bildschirm sah es nicht aus wie Abseits.“

Der Teamchef übte zudem Kritik an der ersten Halbzeit seiner Mannschaft. Er bemängelte mangelnde Präzision und Anfälligkeit für Konter über die linke Seite. Nach der Pause habe sich das Spiel seiner Mannschaft jedoch deutlich gesteigert, so Rangnick.

Bemerkenswert war im Jahresverlauf zudem eine wiederkehrende Entwicklung: In drei Nations-League-Auswärtsspielen verwandelte Österreich jeweils einen Rückstand in ein Remis.

Weichenstellung für die EM-Qualifikation

Mit dem Abschluss der Nations League richtet sich der Blick nun auf die Qualifikation zur EM 2028. Die Auslosung der Qualifikationsgruppen findet am 6. Dezember in Belfast statt. Der nächste Länderspiellehrgang der österreichischen Nationalmannschaft ist für März 2027 angesetzt.

Grundsätzlich entscheidet die Auslosung über die konkreten Gegner und den Zeitplan der Qualifikationskampagne. Nationalteams nutzen die Monate zwischen den Lehrgängen üblicherweise zur Kaderplanung und zur Auswertung personeller Ausfälle, wie sie auch im vergangenen Herbst eine Rolle gespielt hatten. Die abschließende Platzierung in der Nations-League-Gruppe kann dabei zusätzlich Einfluss auf die Lostopf-Einteilung bei der EM-Qualifikation haben, da sie neben anderen Kriterien in die Einstufung der Nationalmannschaften einfließt.