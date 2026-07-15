Rapid schlägt Panathinaikos 4:1 – Salzburg verliert beide Testspiele

Österreichische Klubs absolvieren Testspiele – Rapid siegt deutlich gegen Panathinaikos

Am Mittwoch trugen mehrere österreichische Fußballklubs Testspiele gegen internationale Gegner aus. Die Ergebnisse fielen dabei unterschiedlich aus.

Rapid Wien mit klarem Sieg

SK Rapid gewann in Wien gegen Panathinaikos Athen mit 4:1. Zur Halbzeit führten die Wiener bereits 3:0. Tilio traf in der 14. Minute, Adamsen in der 37. und Haidara in der 43. Minute. Schaub erhöhte in der 88. Minute auf 4:0. Pantelidis erzielte in der 107. Minute den Ehrentreffer für die Gäste aus Griechenland. Die Partie wurde über 120 Minuten ausgetragen.

Red Bull Salzburg unterliegt zweimal

Red Bull Salzburg verlor in Anif gegen den japanischen Klub Gamba Osaka mit 0:3. Die Partie wurde in drei Abschnitte zu je 30 Minuten aufgeteilt. Jebali traf für Gamba Osaka in der 26. und 29. Minute, Hümmet erhöhte in der 54. Minute. In einem weiteren Testspiel unterlag Salzburg in Nonntal dem türkischen Verein Basaksehir FK mit 1:2. Zur Halbzeit stand es 0:1. Yildirim hatte Basaksehir in der 40. Minute in Führung gebracht, Daghim glich in der 54. Minute für Salzburg aus. Turhan traf in der 88. Minute zum 2:1-Endstand für die Türken.

Sturm Graz und SW Bregenz mit knappen Resultaten

Sturm Graz setzte sich in Leoben gegen den polnischen Klub Pogon Stettin mit 1:0 durch. Das einzige Tor erzielte Kayombo in der 117. Minute. Die Partie ging über 2 x 60 Minuten und endete nach regulärer Spielzeit torlos. SW Bregenz und Austria Lustenau trennten sich im Vorarlberg-Derby mit 1:1. Jastremski hatte Lustenau in der 37. Minute in Führung gebracht, Maksimovic glich kurz vor Abpfiff in der 89. Minute für Bregenz aus.