Rapid startet mit Arbeitssieg gegen Altach in die Bundesliga-Saison

Rapid gewinnt Bundesliga-Auftakt gegen Altach mit 1:0

SK Rapid Wien ist mit einem 1:0-Heimsieg gegen den SCR Altach in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Vor 16.795 Zuschauern im Allianz Stadion erzielte Petter Nosa Dahl bereits in der vierten Minute den entscheidenden Treffer.

Es war für die Wiener bereits der vierte Pflichtspielerfolg in der Saison 2026/27.

Frühes Tor, viele weitere Chancen

Nosa Dahl profitierte in der Anfangsphase von einem Fehler von Altachs Tormann Dejan Stojanovic, der den Ball nicht festhalten konnte. In der Folge blieb Rapid um weitere Treffer bemüht, blieb dabei aber ohne Erfolg. Yusuf Demir traf in der 29. Minute die Latte, Ercan Kara schoss in der 32. Minute über das Tor. Auch ein Schuss von Bolla in der 38. Minute sowie ein Versuch von Jannes Horn eine Minute später brachten keine weitere Führung.

Auch Altach kam zu Gelegenheiten: Ein Volley von Demaku verfehlte in der 10. Minute das Tor, Ex-Rapidler Patrick Greil schloss in der 43. Minute aus guter Position zu schwach ab.

Rapid verteidigt knappen Vorsprung

Auch nach der Pause blieb es bei zahlreichen Torannäherungen auf beiden Seiten. Yann Massombo scheiterte in der 64. Minute sowie in der 78. Minute, als sein Schuss die Stange traf. Beim Nachschuss des kurz zuvor eingewechselten Marko Raguz parierte Rapid-Tormann Niklas Hedl. Marco Tilio scheiterte in der 79. Minute an Stojanovic, Nenad Cvetkovic köpfte in der 83. Minute ins Außennetz.

Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup hatte im Vergleich zum Conference-League-Spiel gegen Santa Coloma vier Änderungen vorgenommen. Jakob Schöller und Jannes Horn spielten in der Abwehr, Yusuf Demir und Tonni Adamsen in der Offensive. Rapid hatte am Donnerstag zuvor im Zweitrundenrückspiel der Conference League mit 6:2 gegen Santa Coloma gewonnen.

Für Altach sahen Milojevic und Zech im Laufe der Partie Gelbe Karten. Schiedsrichter der Begegnung war Semler.

Bilanz und Ausblick

Rapid blieb damit in den vergangenen zehn Duellen gegen Altach ungeschlagen und feierte zum fünften Mal in Folge im ersten Ligaheimspiel der Saison einen Zu-null-Sieg. Die Wiener bestreiten als Nächstes ein Europacup-Gastspiel bei Paide Linnameeskond.