Rapid verleiht Radulovic bis Saisonende an Hartberg

Der SK Rapid verleiht Offensivspieler Andrija Radulovic bis Saisonende an TSV Egger Glas Hartberg. Die Leihe erfolgt innerhalb der Admiral Bundesliga. Der 24-jährige Radulovic kam in dieser Saison für Rapid noch nicht zum Einsatz.

Wechsel zu Hartberg nach Einsatzpause

Radulovic war im Februar 2025 zunächst leihweise vom FK Vojvodina aus Novi Sad zu Rapid gekommen. Wenige Monate nach dieser Leihe verpflichtete Rapid den Offensivspieler fix. Im Kalenderjahr 2025 absolvierte Radulovic insgesamt 38 Pflichtspiele für die Grün-Weißen und erzielte dabei sechs Treffer. In der laufenden Saison blieb ein Einsatz für ihn bislang aus.

Sportgeschäftsführer Markus Katzer erklärte zu dem Schritt, man habe für Radulovic eine Möglichkeit gesucht, damit er Spielpraxis sammeln kann. Rapid könne dem Offensivspieler nach aktuellem Stand nicht die nötige Spielpraxis in Aussicht stellen. Mit dem Wechsel zu Hartberg soll Radulovic bis zum Saisonende regelmäßige Einsätze erhalten. Radulovic ist ehemaliger montenegrinischer Teamspieler.

Leihgeschäfte als Instrument der Kaderplanung

Innerhalb einer Liga sind Leihgeschäfte wie dieses ein gängiges Mittel, um Spielern, die im eigenen Kader keine regelmäßige Einsatzzeit bekommen, bei einem anderen Verein Spielpraxis zu ermöglichen. Für den abgebenden Klub bietet eine solche Konstruktion die Möglichkeit, einen Spieler weiterzuentwickeln, ohne ihn dauerhaft aus dem eigenen Kader abzugeben. Der aufnehmende Verein profitiert in der Regel davon, kurzfristig einen Akteur mit Erfahrung zu verpflichten, ohne eine langfristige Vertragsbindung eingehen zu müssen.

Leihen sind üblicherweise zeitlich befristet und enden meist zum Ende einer Saison oder einer Transferperiode. Häufig behält der ursprüngliche Verein währenddessen bestimmte Rechte am Spieler, etwa im Hinblick auf eine spätere Rückkehr. Innerhalb derselben Liga ausgetragene Leihgeschäfte sind organisatorisch vergleichsweise einfach umzusetzen, da rechtliche und administrative Rahmenbedingungen bereits durch den gemeinsamen Ligaverband geregelt sind.