Rapid Wien siegt in Andorra 3:1 gegen Santa Coloma im Conference-League-Hinspiel

Rapid Wien gewinnt Conference-League-Hinspiel bei FC Santa Coloma 3:1

Der SK Rapid Wien hat das Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde zur UEFA Conference League bei FC Santa Coloma mit 3:1 gewonnen. Die Partie fand am Donnerstag im Estadi Nacional in Andorra la Vella statt, wo auf Kunstrasen gespielt wird.

Die erste Halbzeit blieb torlos. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich die Partie innerhalb weniger Minuten deutlich: Serge-Philippe Raux Yao brachte Rapid in der 50. Minute nach einem Eckball in Führung. Pedra Munoz glich für Santa Coloma in der 54. Minute aus, ehe Yusuf Demir bereits zwei Minuten später das 2:1 für Rapid erzielte. Zwischen dem ersten und dem dritten Tor lagen damit lediglich sechs Minuten. Den Endstand zum 3:1 stellte Moulaye Haidara in der 89. Minute her.

Weitere Szenen der Partie

Rapid-Kapitän Matthias Seidl traf in der 74. Minute die Querlatte. Für Yusuf Demir war es nach seiner Rückkehr zu Rapid das erste Startelfdebüt. Der dänische Neuzugang Tonni Adamsen stand auf der Zehner-Position in der Startelf. Rund 350 Rapid-Fans begleiteten die Mannschaft nach Andorra. Geleitet wurde die Partie von Schiedsrichter MacDermid aus Schottland. FC Santa Coloma war in der Vorsaison Vierter der andorranischen Liga geworden.

Rückspiel in Wien

Das Rückspiel zwischen Rapid Wien und FC Santa Coloma findet am 29. Juli im Allianz Stadion in Wien statt. Anstoß ist um 20.30 Uhr, die Übertragung in ORF1 beginnt um 20.15 Uhr.

Weitere Ergebnisse

Paide Linnameeskond aus Estland gewann sein Hinspiel gegen FK Zira aus Aserbaidschan mit 1:0. FK Austria Wien war am selben Donnerstag in Lettland im Einsatz.