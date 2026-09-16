Real Madrid dreht 0:2-Rückstand gegen Schlusslicht Elche und zieht mit Barcelona gleich

Real Madrid hat am Dienstag bei Tabellenschlusslicht Elche einen 3:2-Sieg gefeiert und dabei einen zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Rückstand aus der Schlussphase noch gedreht. Carlos Espi erzielte in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer zum Endstand. Real Madrid steht damit bei 15 Punkten, punktgleich mit Tabellenführer Barcelona, der jedoch ein Spiel weniger absolviert hat.

Später Siegtreffer nach zwischenzeitlichem Rückstand

Real Madrid war in Elche zunächst deutlich überlegen und ging durch ein Eigentor von Matias Dituro in der 25. Minute in Führung. Kylian Mbappe erhöhte noch vor der Pause auf 2:0, mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel kam Elche stärker auf. Abiel Osorio verkürzte in der 71. Minute auf 1:2, ehe Fer Nino in der 83. Minute den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Elche, das als Schlusslicht der Liga in die Partie gegangen war, hatte damit den Rückstand in der Schlussphase noch egalisiert. In der Nachspielzeit, in der 91. Minute, traf schließlich Carlos Espi zum 3:2-Endstand für Real Madrid.

Mit dem Sieg zog Real Madrid in der Tabelle mit 15 Punkten an die Seite von Barcelona heran. Die Katalanen führen die Tabelle weiterhin an, sind bislang ohne Niederlage geblieben und haben ebenfalls 15 Punkte gesammelt, allerdings bei einem Spiel weniger als Real Madrid.

Enge Tabellensituation an der Spitze der Liga

In der spanischen LaLiga werden die Punkte im Saisonverlauf über 38 Spieltage vergeben, wobei ein Sieg drei Punkte einbringt. Unterschiedliche Anzahlen an ausgetragenen Partien einzelner Mannschaften sind im Ligabetrieb keine Seltenheit, etwa wenn Spiele aus organisatorischen Gründen verlegt werden. Solche Verschiebungen führen dazu, dass die reine Punktzahl zu einem bestimmten Zeitpunkt der Saison nicht immer unmittelbar mit der Tabellenposition gleichzusetzen ist, da ein Team mit einem Spiel weniger diesen Rückstand noch aufholen kann.

Enge Duelle an der Tabellenspitze prägen die spanische Beziehung zwischen den beiden erfolgreichsten Vereinen des Landes seit vielen Jahren. Punktgleichheit zwischen Real Madrid und Barcelona zu Beginn einer Saison ist dabei grundsätzlich kein ungewöhnlicher Zustand, zumal beide Vereine traditionell zu den Anwärtern auf den Meistertitel zählen. Am Ende der Saison entscheidet die Gesamtpunktzahl über alle Spieltage hinweg über die endgültige Platzierung.