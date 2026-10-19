Real Madrid feiert 4:1-Heimsieg gegen Sevilla vor Clasico gegen Barcelona

Real Madrid hat am Sonntag im Estadio Bernabeu einen deutlichen 4:1-Heimsieg gegen den FC Sevilla gefeiert und damit den dritten Pflichtspielsieg in Folge eingefahren. Für den amtierenden Tabellendritten der spanischen Meisterschaft war es der siebte Sieg im neunten Saisonspiel. Auf Tabellenführer FC Barcelona, der am Samstag bei Betis Sevilla mit 5:2 gewann, beträgt der Rückstand weiterhin sechs Punkte.

Vier Tore und ein spätes Zwischenspiel von Sevilla

Real Madrid legte gegen Sevilla früh vor: Arda Güler brachte sein Team in der 30. Minute mit einem Linksschuss in Führung. Nur sieben Minuten später erhöhte Kylian Mbappe nach einer Einzelaktion auf 2:0. In der 63. Minute baute Mbappe per Panenka-Elfmeter auf 3:0 aus und erzielte damit seinen zweiten Treffer der Partie.

Sevilla kam in der Schlussphase noch einmal zurück: Manu Bueno verkürzte in der 80. Minute auf 1:3. Zwei Minuten später stellte Yan Diomande für Real Madrid den Endstand von 4:1 her.

Mit dem Sieg bleibt Real Madrid in der laufenden Saison der spanischen Meisterschaft weiterhin in Schlagdistanz zur Tabellenspitze. Der direkte Vergleich mit dem FC Barcelona steht bereits in wenigen Tagen an: Am kommenden Sonntag treffen beide Teams in Barcelona im Clasico aufeinander.

Champions-League-Duell mit RB Leipzig

Noch vor dem Clasico steht für Real Madrid ein internationaler Termin auf dem Programm. Am Mittwoch trifft die Mannschaft in der UEFA Champions League auf RB Leipzig. Bei den Leipzigern stehen mit Nicolas Seiwald und Christoph Baumgartner zwei österreichische Nationalspieler unter Vertrag.

Dichte Terminfolge im europäischen Spitzenfußball

Für Spitzenclubs wie Real Madrid gehört eine enge Taktung aus nationalen Liga-Partien und internationalen Wettbewerbsspielen grundsätzlich zum sportlichen Alltag. Innerhalb weniger Tage müssen Mannschaften dabei häufig zwischen unterschiedlichen Wettbewerbsformaten wechseln, was sowohl an die physische Belastbarkeit des Kaders als auch an die taktische Flexibilität des Trainerteams besondere Anforderungen stellt.

In der spanischen Meisterschaft entscheidet über die gesamte Saison hinweg die Gesamtpunktzahl aus allen Ligaspielen über die Platzierung, während in der Champions League die Gruppen- beziehungsweise Ligaphase den Grundstein für das weitere Fortkommen im K.o.-System legt. Ein enger Rückstand auf den Tabellenführer, wie ihn Real Madrid aktuell gegenüber dem FC Barcelona aufweist, lässt sich im Saisonverlauf grundsätzlich sowohl durch direkte Duelle als auch durch Punktgewinne gegen andere Teams verringern. Der Clasico zwischen beiden Clubs gilt im spanischen Fußball traditionell als eines der bedeutendsten Saisonspiele, da er neben der sportlichen auch eine hohe symbolische Bedeutung für beide Vereine besitzt.