Real Madrid gastiert mit Mourinho und Mbappe in Klagenfurt

Real Madrid bestreitet Testspiel gegen Fiorentina in Klagenfurt

Real Madrid trägt am Samstag, den 31. Juli 2026, um 18.00 Uhr ein Testspiel gegen den italienischen Serie-A-Verein AC Fiorentina aus. Austragungsort ist das Wörthersee Stadion in Klagenfurt.

Das Stadion bietet Platz für bis zu 30.000 Zuschauer. Für die Partie sind nur noch Restkarten erhältlich.

Bereits mehrfach in Österreich zu Gast

Real Madrid war bereits in der Vergangenheit mehrfach in Österreich im Einsatz. Im Jahr 2025 bestritt der Verein ein Testspiel in Innsbruck, das im Tivoli Stadion Tirol gegen WSG Tirol mit 4:0 endete. Damals waren 15.732 Zuschauer anwesend. Bereits 2021 trat Real Madrid in Klagenfurt an, damals gegen AC Milan, das Spiel endete 0:0. Bis 2008 absolvierte der Verein zudem fünfmal in Folge sein Trainingslager in Schloss Pichlarn in Irdning.

Die Mannschaft reist am Spieltag an und tritt anschließend direkt die Rückreise an. Medienaktivitäten sind im Rahmen des Aufenthalts nicht vorgesehen.

Kaderlage vor dem Spiel

Jose Mourinho ist als Trainer zu Real Madrid zurückgekehrt. Mit Marc Cucurella, der von Chelsea verpflichtet wurde, steht ein Weltmeister im Kader. Auch Kylian Mbappe, WM-Schützenkönig, gehört zum Team.

Mehrere Spieler stehen aktuell nicht zur Verfügung: Raul Asencio fehlt wegen einer Muskelverletzung, Eder Militao, Ferland Mendy und Rodrygo sind ebenfalls nicht fit. Antonio Rüdiger und Endrick waren zuletzt wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Trent Alexander-Arnold, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Dean Huijsen und Arda Güler kamen zuletzt in Testspielen zum Einsatz.

Das erste Ligaspiel der neuen Saison bestreitet Real Madrid am 22. August bei Espanyol Barcelona.