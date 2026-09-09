Real Madrid siegt dank Mbappe und Valverde gegen Inter – Dortmund dreht Rückstand gegen Villarreal

Real Madrid hat am 8. September 2026 den Auftakt in die neue Ligaphase der Champions League mit einem 2:1-Heimsieg gegen Inter Mailand gewonnen. Kylian Mbappe und Federico Valverde trafen für die Madrilenen früh, ehe Inter durch Carlos Augusto in der Schlussphase noch verkürzte. In weiteren Partien des Spieltags setzten sich Borussia Dortmund gegen Villarreal, Manchester City sowie Aston Villa bei Brügge durch, während Lille trotz zweimaliger Führung gegen Betis Sevilla verlor.

Mbappe und Valverde entscheiden Madrider Duell mit Inter

Real Madrid ging bereits in der 14. Minute in Führung, als Kylian Mbappe nach einem Fehler im Aufbauspiel von Inter Mailand traf. Neun Minuten später erhöhte Federico Valverde auf 2:0. Inter Mailand kam in der 77. Minute durch Carlos Augusto nach einer Hereingabe von Lautaro Martinez noch zum Anschlusstreffer, mehr gelang der Mannschaft von Josep Martinez im Tor jedoch nicht mehr. Für Mbappe war es das 99. Champions-League-Spiel seiner Karriere, in dem er seinen 71. Treffer im Wettbewerb erzielte.

Parallel zum Auftritt seines Bruders stand der 19-jährige Ethan Mbappe für Lille auf dem Platz. Er bereitete in der 12. Minute das 1:0 durch Ayase Ueda vor und bestritt damit sein drittes Champions-League-Spiel. In der 56. Minute sah er die Rote Karte wegen eines Ellbogenschlags ins Gesicht eines Gegenspielers. Lille verlor die Partie gegen Betis Sevilla trotz zweimaliger Führung mit 2:3.

Dortmund dreht Rückstand, Guirassy trifft dreifach

Borussia Dortmund setzte sich gegen Villarreal mit 3:2 durch, wenngleich die Partie bis in die Nachspielzeit offen blieb. Renato Veiga erzielte in der 53. Minute nach einer Flanke von Marcel Sabitzer und Maximilian Beier ein Eigentor zum 1:0 für Dortmund. Villarreal glich in der 66. Minute durch Santiago Mourino nach einem Corner aus. Serhou Guirassy brachte Dortmund in der 80. Minute aus kurzer Distanz erneut in Führung und erhöhte in der 85. Minute per Elfmeter auf 3:1. In der Nachspielzeit unterlief ihm in der 93. Minute ein Eigentor zum 3:2-Endstand. Marcel Sabitzer war in der 75. Minute für Carney Chukwuemeka ausgewechselt worden, der in der 82. Minute ins Spiel kam.

Haaland baut Torbilanz in der Königsklasse aus

Manchester City gewann sein Champions-League-Spiel, wobei Erling Haaland mit zwei Toren in der 47. und 82. Minute maßgeblich zum Erfolg beitrug. Der 26-Jährige steht damit bei 302 Toren auf Clubebene und kommt in der Champions League auf 59 Treffer in 59 Partien. Aston Villa gewann auswärts bei Brügge mit 3:2.

Neues Format der Ligaphase

Seit der Saison 2024/25 wird die Champions League nicht mehr in klassischen Gruppen, sondern in einer gemeinsamen Ligaphase mit 36 Mannschaften ausgetragen. Jedes Team bestreitet acht Partien gegen unterschiedliche Gegner, die Ergebnisse fließen in eine einzige Tabelle ein. Die Platzierung am Ende der Ligaphase entscheidet darüber, welche Mannschaften direkt ins Achtelfinale einziehen und welche zunächst eine zusätzliche Play-off-Runde bestreiten müssen. Dieses Format löste die bis dahin übliche Gruppenphase mit acht Vierergruppen ab und soll für eine größere Zahl attraktiver Duelle zwischen europäischen Topclubs bereits in der ersten Wettbewerbsphase sorgen.

Grundsätzlich gilt in der Ligaphase, dass sich Eigentore, Elfmeter und späte Tore aufgrund der dichten englischen Wochen und der taktischen Ausrichtung vieler Mannschaften häufen können. Enge Ergebnisse wie jene vom Dortmunder Spiel gegen Villarreal sind in einem Format, das über eine lange Saison hinweg feine Tordifferenzen bewertet, von besonderer Bedeutung für die Tabellensituation am Ende der Ligaphase.