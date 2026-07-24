Real Madrid und Ronaldinho kommen im Sommer nach Klagenfurt

Wörthersee Stadion in Klagenfurt: Fußballspiele mit internationaler Beteiligung im Sommer

Das Wörthersee Stadion in Klagenfurt ist seit fast 20 Jahren Austragungsort für sportliche und kulturelle Veranstaltungen. In diesem Jahr stehen im Stadion mehrere Fußballspiele mit internationaler Beteiligung an.

Am 1. August tragen Real Madrid und die AC Fiorentina ein Freundschaftsspiel im Wörthersee Stadion aus. Die Partie ist nach aktuellem Stand nahezu ausverkauft. Bereits 2021 war Real Madrid im Stadion zu Gast, damals traf der spanische Verein auf den AC Milan.

Ronaldinho und weitere Ex-Stars im September

Für den 26. September ist ein Auftritt von Ronaldinho gemeinsam mit weiteren ehemaligen Fußballstars wie Wesley Sneijder geplant. Peter Pacult, früherer Trainer des SK Austria Klagenfurt und des WAC, wird bei diesem Anlass eine Mannschaft österreichischer Fußballlegenden trainieren.

Weniger Konzerte, andere Formate im Programm

Große Konzerte fehlen heuer im Veranstaltungskalender des Stadions. Zuletzt hatten dort Robbie Williams und Rammstein gespielt. Neben Fußballveranstaltungen finden im Wörthersee Stadion auch andere Formate statt, darunter Masters of Dirt.

In den Jahren 2010 und 2015 wurde im Stadion zudem ein Eishockey-Freiluftderby zwischen dem VSV und dem KAC ausgetragen. Das kommende Freiluftderby der beiden Vereine ist für Ende Januar im Skisprungstadion in Bischofshofen angesetzt.

Landessportdirektor Arno Arthofer und Daniel Greiner, Geschäftsführer des Sportparks, äußerten sich zum Veranstaltungsprogramm des Stadions.