Red-Bull-Ring-Classics Ende August: Acht historische Rennserien und offene Fahrerlager am Programm

Red-Bull-Ring-Classics: Programm für Ende August vorgestellt

Am Dienstag wurde das Programm der Red-Bull-Ring-Classics präsentiert. Die Veranstaltung findet am 29. und 30. August am Red-Bull-Ring im Murtal statt.

Bei den Red-Bull-Ring-Classics werden acht historische Rennserien gezeigt. Besucher erwarten zudem offene Fahrerlager, eine offene Pitlane sowie offene Garagen.

Prominente Namen aus dem Motorsport

Als Botschafter des Red-Bull-Rings ist Motorsportlegende Helmut Marko mit der Veranstaltung verbunden. Thomas Überall, General Manager des Red-Bull-Rings, stellte das Programm vor. Auch der ehemalige Formel-1-Fahrer Christian Klien wird im Zusammenhang mit der Veranstaltung genannt.

Angekündigt wurde zudem die Teilnahme von Arturo Merzario. Merzario zog Niki Lauda am 1. August 1976 am Nürburgring aus dessen brennendem Auto.