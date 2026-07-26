Rekord-Triathlon am Obertrumer See: 2.700 Teilnehmer und tausende Nächtigungen

Trumer Triathlon lockt Rekordzahl an Teilnehmern ins Seenland

Rund um den Obertrumer See im Flachgau ist am Wochenende der Trumer Triathlon ausgetragen worden. Von Freitag bis Sonntag traten 2.700 Starter aus 17 Nationen an – die höchste Teilnehmerzahl in der Geschichte der Veranstaltung.

Der Tourismusverband rechnet für das Wochenende mit 8.000 bis 10.000 Übernachtungen in der Region.

Sieben Bewerbe, mehrere Disziplinen

Insgesamt standen sieben Triathlonbewerbe mit den Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen auf dem Programm. Die Radstrecke war mehr als 50 Kilometer lang, wodurch es im Umland teilweise zu Straßensperrungen kam.

Johann Graf, Obmann des Tourismusverbands, sieht in der Veranstaltung einen wichtigen Wirtschaftsfaktor für die Region. Auch kleinere Betriebe wie die von Helga Schaumburger geführte Pension Fischerhof mit zwölf Betten sowie Hotelier Jakob Schmidlechner aus Fuschl am See profitieren nach eigenen Angaben vom Andrang der Sportlerinnen und Sportler.

Neuer Streckenrekord bei den Damen

Bei den Damen setzte sich im Mitteldistanz-Bewerb die Deutsche Caroline Pohle durch. Mit einer Zeit von vier Stunden, acht Minuten und 35 Sekunden unterbot sie den bisherigen Streckenrekord um fast sieben Minuten. Auf den Plätzen zwei und drei folgten die Schweizerin Leana Bissig und die Tirolerin Lisa-Maria Dornauer. Julia Lange kam auf Rang sechs, Katharina Loidl auf Rang acht.

Salzburger Sieger bei den Herren

Bei den Herren gewann Leon Pauger, geboren in Vorarlberg und mittlerweile in Puch bei Hallein im Tennengau wohnhaft. Den zweiten Platz belegte der Deutsche Paul Weigand, Dritter wurde sein Landsmann Alexander Richter.