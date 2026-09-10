Rekordanmeldung beim 3-Länder-Marathon am Bodensee – Halbmarathon seit Monaten ausverkauft

Rund einen Monat vor dem 3-Länder-Marathon am Bodensee haben sich bereits 13.533 Menschen für die Veranstaltung angemeldet. Im vergangenen Jahr nahmen rund 12.000 Menschen an dem Lauf teil. Der Bewerb findet am 11. Oktober 2026 statt und führt von Lindau entlang des Bodensees durch Deutschland, Österreich und die Schweiz bis ins Ziel im Bodensee-Stadion in Bregenz.

Halbmarathon seit August ausverkauft

Die Veranstalter haben den Halbmarathon auf rund 7.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beschränkt. Diese Obergrenze ist bereits seit August erreicht, offiziell scheinen aktuell 7.051 Anmeldungen für den Halbmarathon auf. Erstmals haben sich zudem mehr als 3.000 Läuferinnen und Läufer für die volle Marathon-Distanz angemeldet, am Mittwoch waren es 3.330 Anmeldungen.

Für den Viertelmarathon liegen rund 2.180 Anmeldungen vor. Beim Staffelmarathon zählen die Veranstalter mehr als 620 Anmeldungen. Für Nordic Walking haben sich rund 290 Personen angemeldet, für den Youth Run mehr als 60. Für den Kindermarathon am Samstag sind derzeit rund 560 Kinder und Jugendliche gemeldet.

Marathon und Viertelmarathon starten am Renntag um 9.45 Uhr, Halbmarathon und Nordic Walking folgen um 10.30 Uhr.

Lauf über drei Landesgrenzen

Grundsätzlich zeichnen sich grenzüberschreitende Läufe wie der 3-Länder-Marathon am Bodensee durch besondere organisatorische Anforderungen aus. Strecken, die durch mehrere Staaten führen, erfordern eine enge Abstimmung zwischen den beteiligten Kommunen, Ordnungsbehörden und Rettungsdiensten der jeweiligen Länder. Verkehrsflächen müssen in allen drei Staaten zeitgleich gesperrt oder reguliert werden, damit der Streckenverlauf durchgängig gesichert ist.

Bei derartigen Großveranstaltungen mit mehreren Tausend Teilnehmenden spielt zudem die Verteilung auf unterschiedliche Distanzen eine wichtige Rolle für die Organisation. Neben der vollen Marathondistanz bieten viele Veranstalter kürzere Formate wie Halbmarathon, Viertelmarathon oder Staffelläufe an, um unterschiedlichen Leistungsniveaus gerecht zu werden. Auch Formate für Kinder und Jugendliche sowie Nordic Walking gehören bei vielen Laufveranstaltungen mittlerweile zum festen Programm und tragen dazu bei, ein breiteres Publikum anzusprechen.

Eine Begrenzung der Teilnehmerzahl, wie sie beim Halbmarathon vorgenommen wurde, ist bei stark nachgefragten Laufveranstaltungen keine Seltenheit. Solche Obergrenzen dienen üblicherweise dazu, die Sicherheit auf der Strecke zu gewährleisten und die Kapazitäten bei Verpflegungsstationen, sanitären Einrichtungen sowie im Zielbereich nicht zu überlasten.