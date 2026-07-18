Rodionov und Kopp in Runde zwei der Kitzbühel-Quali – Hipfl und Waldner ausgeschieden

ATP Kitzbühel: Rodionov und Kopp überstehen Qualifikationsauftakt

Beim ATP-Tennisturnier in Kitzbühel haben zwei österreichische Spieler die erste Runde der Qualifikation erfolgreich absolviert. Jurij Rodionov und Sandro Kopp setzten sich klar durch und stehen in der zweiten Qualifikationsrunde, die am Sonntag ausgetragen wird.

Der 27-jährige Rodionov bezwang den Russen Andrej Tschepelew mit 6:2, 6:2. Der 26-jährige Kopp setzte sich gegen den Franzosen Pierre-Hugues Herbert mit 6:4, 6:4 durch.

Hipfl und Waldner scheiden aus

Für Nico Hipfl und Niklas Waldner endete das Turnier hingegen bereits in der ersten Qualifikationsrunde. Hipfl unterlag dem Italiener Lorenzo Giustino mit 2:6, 4:6. Waldner verlor gegen den Serben Laslo Djere ebenfalls mit 2:6, 4:6.