Rollstuhltennis: 37. Austrian Open bringen Weltklasse ins Waldviertel

Rollstuhltennis: Austrian Open starten in Groß-Siegharts

In Groß-Siegharts im Bezirk Waidhofen an der Thaya finden von 4. bis 9. August 2026 zum 37. Mal die Austrian Open im Rollstuhltennis statt. 75 Sportlerinnen und Sportler aus 30 Nationen nehmen an dem Turnier teil, das mit 30.000 US-Dollar dotiert ist.

Seit 1988 sind heimische und internationale Top-Athletinnen und Athleten im Waldviertel zu Gast. In den vergangenen drei Jahrzehnten waren mehr als 2.500 Spielerinnen und Spieler aus allen Kontinenten bei dem Bewerb dabei. Die Austrian Open wurden heuer zu einem Turnier der Kategorie 175 aufgewertet. Im Rollstuhltennis gilt die Regel, dass der Ball zweimal aufkommen darf.

Internationale Spitze am Start

Bei den Herren führt der Brite Ben Bartram als Nummer 17 der Welt das Teilnehmerfeld an. Bartram ist ehemaliger Sieger des Junioren-Bewerbes der US Open. Als Nummer zwei gesetzt ist der Australier Anderson Parker, der bereits an Paralympischen Spielen teilgenommen hat. Für Österreich gehen Nico Langmann, die österreichische Nummer eins im Rollstuhltennis, sowie Nachwuchshoffnung Maximilian Taucher an den Start.

Bei den Damen tritt Titelverteidigerin Jinte Bos aus den Niederlanden an, die als Nummer 13 der Welt geführt wird und Junioren-Vize-Weltmeisterin ist. Österreichs Nummer eins bei den Damen, Christina Pesendorfer aus Salzburg, ist ebenfalls im Feld. Die 24-jährige Lena Lichtenegger aus Traiskirchen im Bezirk Baden feiert heuer ihr Debüt bei den Austrian Open.

Erstmals paralleles Turnier

Parallel zu den Austrian Open finden heuer erstmals die Waldviertler Sparkasse Open statt, ein Turnier der Kategorie 50. Österreich ist dabei mit fünf Spielern vertreten. Als Nummer zwei gesetzt ist Martin Legner aus Tirol, mehrfacher Teilnehmer an Paralympischen Spielen.

Das Turnier der Kategorie 50 beginnt am 4. August, das Turnier der Kategorie 175 am 5. August. Die Finalspiele werden am 8. und 9. August ausgetragen. Der Eintritt ist an allen Turniertagen frei. Als mögliche Ausweichhallen mit jeweils zwei Plätzen stehen Raabs an der Thaya und Waidhofen an der Thaya zur Verfügung, beide rund 15 Kilometer von Groß-Siegharts entfernt.