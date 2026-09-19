Roma gegen Inter – Duell der einzigen ungeschlagenen Teams in der Serie A

AS Roma empfängt am Samstag, den 19. September 2026, um 18:00 Uhr Inter Mailand zum Spitzenspiel des vierten Spieltags der Serie A. Roma steht als Tabellenführer und Inter als Titelverteidiger vor der Partie ohne Punktverlust da – beide Mannschaften sind nach vier Runden die einzigen Teams der Liga mit makelloser Bilanz.

Zwei ungeschlagene Teams treffen aufeinander

AS Roma reist mit einer beeindruckenden Serie in die Begegnung: Der Klub hat saisonübergreifend neun Ligaspiele in Folge gewonnen. Der Vereinsrekord liegt bei elf Siegen in Serie und rückt damit in greifbare Nähe. Zuletzt setzte sich die Mannschaft von Trainer Gian Piero Gasperini am Montag mit 2:0 gegen Torino durch. In der Vorwoche war Roma zudem in der Champions League im Einsatz und kam bei Fenerbahce in Istanbul zu einem 1:1.

Inter Mailand unter Trainer Cristian Chivu verlor in den vergangenen 30 Ligaspielen nur eine einzige Partie. Im jüngsten Ligaauftritt gegen Udinese lag die Mannschaft zunächst mit 0:2 zurück, drehte die Partie aber noch zu einem 5:3-Erfolg. An den Toren waren unter anderem Nicolo Barella und Marcus Thuram beteiligt. Inter geht damit als Titelverteidiger und als Gewinner des Doubles der vergangenen Saison in das Duell mit dem Tabellenführer.

Chivus Verbindung zu beiden Klubs

Cristian Chivu, 45 Jahre alt und gebürtiger Rumäne, verbindet mit beiden Vereinen persönliche Geschichte. Als Spieler war er mehrere Jahre für AS Roma aktiv, ehe er als Innenverteidiger zu Inter Mailand wechselte. Mit Inter gewann Chivu 2010 die Champions League. Heute steht er als Cheftrainer an der Seitenlinie jenes Klubs, für den er einst als Spieler internationale Erfolge feierte, und trifft dabei auf seinen ehemaligen Verein.

Bedeutung früher Spitzenspiele in der Serie A

Direkte Duelle zwischen ungeschlagenen Mannschaften zu Saisonbeginn gelten in der Serie A traditionell als früher Gradmesser für die Ausrichtung einer Spielzeit. Zwar lässt sich der Meistertitel nach nur vier Spieltagen noch nicht entscheiden, doch solche Begegnungen liefern häufig erste Hinweise auf die Kräfteverhältnisse an der Tabellenspitze. Für Titelverteidiger wie Inter Mailand kommt hinzu, dass ein überzeugender Auftritt gegen einen direkten Konkurrenten die eigene Ausgangslage frühzeitig festigen kann, während Herausforderer wie AS Roma mit einem Erfolg ein Signal an die gesamte Liga senden würden.

Grundsätzlich stellt die englische Woche mit Ligaspielen und internationalen Verpflichtungen wie der Champions League eine zusätzliche Belastung für Kader und Trainerteams dar. Vereine, die parallel in nationalen und europäischen Wettbewerben antreten, müssen personelle Ressourcen sorgfältig einteilen, um sowohl läuferische Frische als auch taktische Flexibilität zu gewährleisten. Auch das Nachlegen nach einem Rückstand, wie es Inter Mailand zuletzt gegen Udinese gelang, gilt in der Serie A als Zeichen mentaler Stabilität, das über die individuelle Partie hinaus für die Kaderqualität einer Mannschaft sprechen kann.