Ronaldo beendet WM-Karriere mit Tränen – Portugal unterliegt Spanien im Achtelfinale

Cristiano Ronaldo bestreitet sein letztes WM-Spiel – Portugal scheitert an Spanien

Cristiano Ronaldo hat bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sein letztes Turnierspiel bestritten. Portugal unterlag im Achtelfinale in Dallas Spanien mit 0:1 (0:0). Für den 41-jährigen Ronaldo war es das 27. und damit abschließende Spiel bei einer Weltmeisterschaft.

Nach dem Abpfiff brach Ronaldo in Tränen aus. Der Portugiese wurde dabei vom 23 Jahre jüngeren spanischen Spieler Lamine Yamal getröstet. Ronaldo erklärte anschließend: „Ich habe mein Bestes gegeben und gehe mit gutem Gewissen.“

Karrieredaten bei Weltmeisterschaften und im Nationaltrikot

In seiner WM-Geschichte erzielte Ronaldo insgesamt 11 Tore in 27 Spielen. Bei der laufenden WM traf er unter anderem mit einem Doppelpack gegen Usbekistan und einem Elfmetertor gegen Kroatien. Im Nationaltrikot Portugals bestritt er 233 Länderspiele und erzielte dabei 146 Tore – beides Rekordwerte für den portugiesischen Fußball.

Mit der Nationalmannschaft gewann Ronaldo die Europameisterschaft 2016 sowie die Nations League 2019 und 2025. Bei der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland erreichte Portugal den vierten Platz.

Kritik vor dem Achtelfinale

Vor dem Spiel gegen Spanien hatte Zlatan Ibrahimovic als Experte bei Fox Sports Kritik an Ronaldo geäußert. Ibrahimovic sagte, es sei „sein Ego, das das Team in Geiselhaft nimmt“, und bezeichnete Ronaldos Einsatz als „von Nostalgie getriebenen Wahnsinn“.

Martinez bestätigt Ende seiner Amtszeit

Nach dem Ausscheiden Portugals bestätigte Nationalcoach Roberto Martinez das Ende seiner Amtszeit als Trainer der portugiesischen Nationalmannschaft. Ronaldo spielt derzeit in Saudi-Arabien. Spanien zog als fünftes Team in das WM-Viertelfinale ein. Beim Spiel in Dallas verfolgten über 70.000 Zuschauer die Partie.