Rosner mit Platz acht beste Österreicherin in Peking – Herzog steigt in A-Division auf, Odor muss absteigen

Jeannine Rosner hat beim Eisschnelllauf-Weltcup-Auftakt in Peking das beste Ergebnis aus österreichischer Sicht erzielt. Über die 3.000 Meter kam sie auf Platz acht. Bei den weiteren Rennen des Teams gab es gemischte Resultate: Vanessa Herzog gewann ihren Lauf in der B-Gruppe über 1.000 Meter und kehrt damit für den nächsten Weltcup in Obihiro in Japan in die A-Division zurück, während Gabriel Odor über dieselbe Distanz in der A-Division nur Rang 18 belegte und in der Folge in die B-Division absteigen muss.

Rosners starker Auftritt über 3.000 Meter

Rosner lieferte beim Saisonauftakt in Peking die stärkste Leistung aus dem österreichischen Team ab. Mit Platz acht über 3.000 Meter sicherte sie sich das beste Resultat aller österreichischen Starterinnen und Starter bei diesem Weltcup. Weitere Einzelheiten zu ihrem Rennverlauf wurden nicht mitgeteilt.

Herzogs Rückkehr in die A-Division

Vanessa Herzog trat über 1.000 Meter in der B-Gruppe an und gewann ihren Lauf. Mit diesem Erfolg verschafft sie sich die Qualifikation für die A-Division beim kommenden Weltcup in Obihiro. Für Herzog bedeutet das Ergebnis damit eine unmittelbare Rückkehr in die höhere Leistungsgruppe für die nächste Station der Saison.

Gabriel Odor ging über die gleiche Distanz in der A-Division an den Start und belegte Rang 18. Dieses Resultat hat für ihn zur Folge, dass er künftig in der B-Division antreten muss. Beide Fälle verdeutlichen, wie eng Auf- und Abstieg zwischen den Leistungsgruppen im Eisschnelllauf-Weltcup miteinander verknüpft sind.

System aus A- und B-Division im Weltcup

Im Eisschnelllauf-Weltcup wird grundsätzlich in zwei Leistungsgruppen gefahren, der A- und der B-Division. In der A-Division starten üblicherweise die nach Weltcup-Punkten oder Weltranglistenposition stärker eingestuften Athletinnen und Athleten, während die B-Division als zweite Leistungsstufe dient. Üblicherweise entscheidet das Abschneiden innerhalb eines Weltcups darüber, in welcher Division ein Sportler oder eine Sportlerin beim nächsten Weltcup startet. Wer in der B-Division seinen Lauf gewinnt oder vorne platziert ist, kann sich für die A-Division beim folgenden Weltcup qualifizieren. Umgekehrt führt ein schwaches Ergebnis in der A-Division häufig zum Wechsel in die B-Division.

Dieses Auf- und Abstiegssystem sorgt dafür, dass die Zusammensetzung der Divisionen von Weltcup zu Weltcup variieren kann. Für die Athletinnen und Athleten hat die Division, in der sie starten, unmittelbare sportliche Bedeutung: In der A-Division treffen in der Regel die schnelleren Läuferinnen und Läufer aufeinander, was sich auch auf die Punkteverteilung für die Gesamtwertung auswirken kann. Ein Wechsel zwischen den Gruppen innerhalb einer Saison ist im internationalen Eisschnelllauf-Weltcup ein wiederkehrender Bestandteil des Formats.

Nächste Station in Obihiro

Der Eisschnelllauf-Weltcup setzt sich nach der Station in Peking mit einem Wettkampf in Obihiro in Japan fort. Dort wird sich zeigen, wie sich die durch die Ergebnisse in Peking veränderte Zusammensetzung der Divisionen auf die einzelnen Starts auswirkt. Für Herzog bedeutet ihr Erfolg über 1.000 Meter in Peking, dass sie in Obihiro wieder in der A-Division antreten wird, während Odor dort in der B-Division starten muss.