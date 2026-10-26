Ross Smith holt zweiten EM-Titel im Darts – Schindler im Finale geschlagen

Ross Smith hat am Sonntag in Dortmund die Darts-Europameisterschaft gewonnen. Der 37-jährige Engländer setzte sich im Finale gegen den deutschen Spieler Martin Schindler mit 11:8 durch und holte sich damit nach 2021 seinen zweiten EM-Titel.

Smith setzt sich im Finale gegen Schindler durch

Im Endspiel des Turniers in Dortmund behielt Ross Smith gegen Martin Schindler mit 11:8 die Oberhand. Für Smith war es bereits der zweite Erfolg bei einer Darts-Europameisterschaft, nachdem er den Titel schon 2021 gewonnen hatte.

Für Martin Schindler bedeutete der Finaleinzug den bisher größten Erfolg seiner Karriere. Der deutsche Spieler musste sich am Ende dem erfahrenen Engländer geschlagen geben, erreichte aber mit dem Einzug ins Endspiel eine neue persönliche Bestmarke.

Schindlers Finalteilnahme reiht sich neben dem Erfolg von Gabriel Clemens als bislang größte Erfolge deutscher Dartsspieler ein. Clemens hatte 2023 das Halbfinale einer Weltmeisterschaft erreicht. Bei der Europameisterschaft in Dortmund war kein österreichischer Spieler am Start.

Bedeutung der Europameisterschaft im Darts-Kalender

Die Darts-Europameisterschaft zählt zu den etablierten Turnieren im internationalen Profikalender und wird traditionell von der European Darts Open Tour organisiert, die von der PDC ausgerichtet wird. Teilnahmeberechtigt sind in der Regel Spieler aus europäischen Nationen, die sich über Ranglistenpositionen oder nationale Verbände für das Turnier qualifizieren. Ausgetragen wird das Event üblicherweise im K.-o.-System, bei dem die Partien über mehrere Sätze im Legs-Modus entschieden werden.

Für englische Spieler gilt die Teilnahme an solchen kontinentalen Turnieren grundsätzlich als wichtiger Bestandteil der Saisonplanung, da England traditionell eine der stärksten Nationen im professionellen Darts-Sport stellt. Spieler aus Deutschland haben sich in den vergangenen Jahren zunehmend in der internationalen Spitzengruppe etabliert, wobei Achtungserfolge bei großen Turnieren häufig als Gradmesser für die Entwicklung des deutschen Darts-Sports herangezogen werden.

Grundsätzlich spielt bei solchen Turnieren neben der spielerischen Qualität auch die psychische Stabilität über die gesamte Turnierdauer eine zentrale Rolle, da die Partien im Verlauf eines Wettbewerbs meist in kurzen Zeitabständen aufeinanderfolgen. Erfahrene Spieler mit bereits gewonnenen Titeln gelten in Finalsituationen häufig als im Vorteil, da sie mit der besonderen Drucksituation solcher Endspiele bereits vertraut sind.