Ruder-EM: Hultsch verpasst Bronze im Leichtgewicht-Einer um eine halbe Sekunde

Konrad Hultsch verpasst Bronze bei Ruder-EM in Varese knapp

Bei der Ruder-Europameisterschaft in Varese ist der 25-jährige Oberösterreicher Konrad Hultsch im Leichtgewicht-Einer knapp an einer Medaille vorbeigefahren. Im A-Finale am Sonntag belegte er den vierten Platz.

Hultsch lag am Ende eine halbe Sekunde hinter dem drittplatzierten Igor Chmara aus der Ukraine. Den Sieg sicherte sich Petros Gkaidatzis aus Griechenland vor Fabio Kress aus Deutschland.

Weitere österreichische Ergebnisse

Im Doppel-Zweier der Frauen erreichten Laura Swoboda und Lara Tiefenthaler im B-Finale den zweiten Platz. Im schweren Einer der Männer wurde Julian Schöberl im C-Finale Fünfter.