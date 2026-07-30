Ruder-EM in Varese: Österreich mit vier Athleten in drei Booten vertreten

Ruder-EM in Varese: Vier ÖRV-Athleten in drei Booten am Start

Von Freitag bis Sonntag findet in Varese in Italien die Ruder-Europameisterschaft statt. Der Österreichische Ruderverband (ÖRV) tritt mit vier Aktiven in drei Booten an.

Konrad Hultsch startet im leichten Einer, Julian Schöberl im schweren Einer. Lara Tiefenthaler und Laura Swoboda bilden den Doppelzweier der Frauen.

Tiefenthaler und Swoboda mit erster gemeinsamer Saison

Tiefenthaler und Swoboda kamen im Februar während eines Trainingslagers zusammen. Beim Weltcup in Plowdiw im Juni, ihrem ersten gemeinsamen internationalen Wettkampf, erreichten sie Platz vier. In ihrer Bootsklasse sind bei der EM elf Boote gemeldet, ein Semifinale ist nicht vorgesehen.

Tiefenthaler war bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris gemeinsam mit Louisa Altenhuber im Leichtgewichts-Doppelzweier Zehnte geworden. Sie hält zudem einen EM-Titel im leichten Einer sowie Rang fünf bei einer Weltmeisterschaft in dieser Bootsklasse. Bei den Olympischen Spielen 2028 haben die Leichtgewichtsklassen keinen Olympiastatus mehr.

Schöberl im schweren Einer

Julian Schöberl, 29 Jahre alt, tritt im schweren Einer an. In dieser Klasse gehen bei der EM weniger als 20 Boote an den Start. Die Top zwei der beiden Vorläufe sowie die beiden nächstschnellsten Boote erreichen die nächste Runde.

Schöberl hatte im Frühjahr im Oxford-Achter beim Rennen gegen Cambridge gesessen. Lorenz Lindorfer, mit dem Schöberl zuvor ein gemeinsames Projekt verfolgte, verabschiedete sich vor einigen Wochen daraus.

Die Ruder-Weltmeisterschaft findet vom 23. bis 30. August in Amsterdam statt.