Salzburg als Tabellenführer bei Schlusslicht Ried im Einsatz

„`html

Red Bull Salzburg tritt am Freitagabend um 19.30 Uhr in der BWT Oberösterreichischen Arena bei der SV Oberbank Ried an. Schiedsrichter der Partie in der sechsten Runde der Admiral Bundesliga ist Schnur. Salzburg reist als Tabellenführer der laufenden Saison an, Ried als Tabellenletzter mit nur einem Saisonsieg.

Salzburgs Bilanz unter Danny Röhl

Unter Trainer Danny Röhl hat Salzburg in dieser Saison bislang elf Partien bestritten. Die Bilanz weist neun Siege und zwei Unentschieden aus, eine Niederlage blieb bislang aus. Die Mannschaft erzielte in diesen elf Spielen 32 Treffer. Zuletzt setzte sich Salzburg mit 5:1 gegen Rapid durch. Stürmer Haris Tabakovic erzielte bei diesem Sieg zwei Tore und traf damit in seinen vergangenen vier Einsätzen jeweils. Bei Salzburg sind die Einsätze von Jaedin Rhodes und Evan Eghosa Aisowieren fraglich.

Rieds schwierige Ausgangslage gegen Salzburg

Die SV Ried geht mit einer belastenden historischen Bilanz gegen Salzburg in die Partie. In den jüngsten 13 Ligaduellen zwischen beiden Vereinen gewann Salzburg zehnmal, dreimal endeten die Spiele unentschieden. Gegen keinen anderen Kontrahenten in der Bundesliga-Historie hat Ried eine derart lange Serie ohne Sieg. Den einzigen Saisonsieg feierte Ried bislang daheim gegen den GAK. Zuletzt unterlag die Mannschaft von Trainer Mario Despotovic in Hartberg mit 2:3.

Auf Rieder Seite steht mit Stefan Schwab ein Spieler im Kader, der aus Salzburg stammt und als Teenager im Nachwuchs von Red Bull Salzburg ausgebildet wurde. Der Mittelfeldspieler ist inzwischen 35 Jahre alt.

Terminliche Ausgangslage in der Tabelle

Der LASK trägt sein Spiel dieser Runde erst am Sonntag bei Puntigamer Sturm Graz aus. Salzburg hat damit die Möglichkeit, durch einen Auswärtserfolg in Ried zumindest vorübergehend an der Tabellenspitze zu stehen, bevor die übrigen Partien der Runde ausgetragen sind.

Kaderfragen bei personeller Kontinuität

Bei Salzburg ist Trainer Röhl nach dem klaren Sieg gegen Rapid personell nicht zu größeren Veränderungen gezwungen. Isaac Kiese Thelin dürfte im Kader für die Partie in Ried noch nicht enthalten sein. Größere Umstellungen im Vergleich zum zuletzt erfolgreichen Auftritt gegen Rapid zeichnen sich damit nicht ab.

Auswärtsspiele als Prüfstein für Spitzenteams

Grundsätzlich gelten Auswärtspartien gegen Mannschaften im unteren Tabellendrittel für Spitzenteams als eigene Herausforderung, auch wenn die sportliche Ausgangslage auf dem Papier klar erscheint. Der Rasen in kleineren Stadien, ein spezifischer Anfeuerungsdruck der Heimfans und eine defensiv ausgerichtete Spielweise des Gegners können den Spielverlauf beeinflussen, unabhängig von der reinen Tabellensituation. Mannschaften, die um den Klassenerhalt oder um Punkte gegen den Abstieg kämpfen, versuchen in solchen Partien häufig, defensiv stabil zu stehen und auf einzelne Umschaltmomente zu setzen.

Für Vereine wie Ried, die längere Zeit ohne Sieg gegen einen bestimmten Gegner geblieben sind, stellt jede neue Partie gegen diesen Kontrahenten in der öffentlichen Wahrnehmung zusätzlichen Druck dar. Sportlich bleibt dabei jedes einzelne Spiel unabhängig von vorherigen Ergebnissen zu bewerten, da sich Tagesform, Aufstellung und äußere Bedingungen von Spiel zu Spiel unterscheiden können.

„`