Salzburg mit Personalsorgen vor Cup-Auswärtsspiel in Bregenz

Red Bull Salzburg hat den 3:1-Sieg gegen den LASK in der Fußball-Bundesliga am Sonntag mit mehreren Blessuren bezahlt. Linksverteidiger Dominik Schmid zog sich eine Kniedistorsion zu, zudem klagen weitere Spieler über Blessuren. Vor dem Cupspiel am Mittwoch bei Schwarz-Weiß Bregenz steht Trainer Salzburg damit vor personellen Einschränkungen.

Mehrere Ausfälle nach dem Erfolg gegen den LASK

Der 28 Jahre alte Dominik Schmid erlitt im Spiel gegen den LASK eine Verstauchung im Knie. Sota Kitano bekam im Laufe der Partie einen Schlag auf das Sprunggelenk ab. Leandro Morgalla und Damir Redzic klagen beide über muskuläre Probleme.

Kitano, Morgalla und Redzic werden Salzburg beim Cupspiel am Mittwoch bei Regionalligist Schwarz-Weiß Bregenz nicht zur Verfügung stehen. Zu den drei genannten Spielern kommen weitere Akteure hinzu, die bereits länger auf der Verletztenliste stehen: Enrique Aguilar fehlt wegen einer Oberschenkelverletzung, Justin Omoregie laboriert an einer Sprunggelenksverletzung, und Nikolas Veratschnig fällt mit einer Knieverletzung aus.

Belastung durch englische Wochen

Grundsätzlich bringt die Kombination aus Liga- und Pokalspielen innerhalb weniger Tage für Fußballmannschaften eine erhöhte körperliche Beanspruchung mit sich. Bei sogenannten englischen Wochen bleibt zwischen den Partien oft nur wenig Zeit zur Regeneration, was das Risiko für muskuläre Probleme und kleinere Blessuren erhöhen kann. Vereine mit internationalen Verpflichtungen oder Pokalbewerben neben dem Ligaalltag sind von dieser Terminverdichtung besonders häufig betroffen.

Trainerstäbe reagieren in solchen Phasen üblicherweise mit Rotation im Kader, um einzelne Spieler zu entlasten und das Verletzungsrisiko zu steuern. Dabei spielt neben der sportlichen Bedeutung einer Partie auch der Gesundheitszustand einzelner Akteure eine Rolle bei der Aufstellung. Bei Pflichtspielen gegen Mannschaften aus unteren Ligen, wie es im Pokal häufig vorkommt, nutzen Vereine solche Partien teils auch dazu, angeschlagenen oder überlasteten Stammspielern eine Pause zu ermöglichen und gleichzeitig anderen Kaderspielern Einsatzzeiten zu geben.

Verletzungen wie Distorsionen, Schläge auf das Sprunggelenk oder muskuläre Beschwerden gehören zu den im Fußball am häufigsten auftretenden körperlichen Beeinträchtigungen. Ihre Ausheilungsdauer hängt jeweils vom Einzelfall ab und wird üblicherweise von den medizinischen Abteilungen der Vereine im Trainingsbetrieb laufend neu bewertet.