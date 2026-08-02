Salzburg siegt spät gegen Hartberg, Sturm Graz holt nur Remis in Tirol

Salzburg gewinnt knapp zum Bundesliga-Auftakt, Sturm Graz kommt bei WSG Tirol nicht über ein Remis hinaus

Red Bull Salzburg ist mit einem 1:0-Sieg gegen den TSV Hartberg in die neue Saison der Admiral Bundesliga gestartet. Sturm Graz kam beim Auswärtsspiel bei der WSG Tirol nicht über ein 1:1 hinaus.

In Salzburg fiel die Entscheidung erst spät: Karim Konate erzielte in der 89. Minute per Kopf das einzige Tor der Partie. Die Statistik des Spiels fiel deutlich zugunsten der Salzburger aus, die 36:5 Torschüsse sowie 19:2 Eckbälle verbuchten und über 73 Prozent Ballbesitz hatten.

Debüt für Zabransky, erster Pflichtspielsieg für Röhl

Für Trainer Danny Röhl war es der erste Bewerbserfolg an der Seitenlinie von Red Bull Salzburg. In der Innenverteidigung debütierte der 19-jährige Valentin Zabransky, der das gesamte Spiel bestritt. Zabransky ist Teil des ÖFB-U21-Nationalteams.

Salzburg hatte bereits im ÖFB-Cup in Oberwart mit 7:1 gewonnen und blieb nun zum zehnten Mal in Folge zum Ligaauftakt ungeschlagen. Am Donnerstag steht für den Verein das Heimspiel in der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League gegen Pafos an.

Sturm Graz bleibt ungeschlagen, Remis bei der WSG

Vizemeister Sturm Graz kam bei der WSG Tirol zu einem 1:1. Die Grazer bestimmten laut Spielverlauf vor allem in der zweiten Hälfte das Geschehen, konnten den Ausgleich jedoch nicht mehr in einen Sieg ummünzen. Zuvor hatte Sturm Graz drei Pflichtspiele zum Saisonstart zu null gewonnen. Mit dem Remis bleibt die Mannschaft von Trainer Fabio Ingolitsch seit 17 Bewerbspartien ungeschlagen.

Sturm Graz trifft am Mittwoch im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde zur Champions League auswärts auf Fenerbahce Istanbul.

Bei der WSG Tirol, die von Trainer Philipp Semlic betreut wird, stand Torwart Salko Hamzic im Tor. Bei Hartberg agiert Markus Schopp als Trainer und Sportchef.